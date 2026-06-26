Defensa e Interior firmaron convenio para uso de vehículos militares "de cinco tipos" por parte de la Policía Nacional

Los ministerios de Defensa e Interior firmaron el convenio a través del cual el primero "pone a disposición de la Policía Nacional hasta 12 vehículos blindados de cinco tipos de diferentes modelos y prestaciones, que serán conducidos por personal policial que va a ser debidamente capacitado". Si uno de estos vehículos no cuente con la capacitación requerida, será "conducido por un chofer militar en el régimen de la comisión de servicio, por ende entendemos que no corresponde ni se necesita la promulgación de una disposición legal", indicó el ministro Carlos Negro.

"No está contemplada la militarización en el Plan Nacional de Seguridad, todo lo contrario, ni es menester del Ministerio de Defensa Nacional este tipo de conceptos", aseguró la ministra Sandra Lazo.

"De ninguna manera utilizar un vehículo, una infraestructura militar, en uso policial, significa militarizar. De ninguna manera, porque se trata de vehículos, no de otro tipo de armamentos", remarcó Negro.

"El militar tiene, por definición y por su estado militar y estatuto, tiene la posibilidad, el derecho al porte de arma. Seguramente va a hacer uso de ese derecho, porque lo hacen en su vida cotidiana, de portar un arma de puño, de uso civil, que estará en su poder y que eventualmente, llegado el caso en que tenga que utilizarla para preservar su integridad física, su seguridad y su vida, la utilizará", indicó.

Según información a la que accedió Subrayado, los cinco tipos de vehículos con que cuenta el Ministerio de Defensa son: Vodnik, Urutu, RPZ Cóndor, Mowag y Mamba, los donados por Estados Unidos. Se trata de transportes blindados de personal a rueda con una capacidad de entre 8 y 12 efectivos.