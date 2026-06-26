García cuestionó convenio entre Defensa e Interior para uso de vehículos y aseguró que militares actuarán "regalados"

El senador del Partido Nacional y exministro de Defensa Nacional, Javier García, cuestionó el convenio anunciado por el gobierno entre el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio del Interior para el uso de vehículos militares en el patrullaje de la Policía.

"Diferencias dentro del gobierno y prejuicios ideológicos, terminan exponiendo al personal militar a defenderse en forma personal en caso de agresión y sin el amparo del Estado que le ordena una misión pero lo deja solo", reflexionó.

Según García, "al gobierno le importa más no quedar expuesto en el Parlamento porque hay sectores del Frente Amplio que no la votarían, que defender a los soldados que envía a patrullajes con la Policía".

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"Los policías actuarán amparados por sus mandos y dentro de la ley que los rige y los soldados como si fueran civiles y sin ley habilitante, regalados. Un anuncio totalmente diluido por las diferencias internas en el gobierno sin nada que ver con la intención original. Otra vez la faltas de liderazgo en el gobierno", concluyó García.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JavierGarcia_Uy/status/2070579849920758266&partner=&hide_thread=false Diferencias dentro del gobierno y prejuicios ideológicos, terminan exponiendo al personal militar a defenderse en forma personal en caso de agresión y sin el amparo del Estado que le ordena una misión pero lo deja solo. Al gobierno le importa más no quedar expuesto en el… — Javier García (@JavierGarcia_Uy) June 26, 2026

El senador nacionalista, Sebastián Da Silva, también se pronunció en redes sociales y aseguró que los Mamba (vehículos militares donados por Estados Unidos) quedarán por fuera del convenio. "Hay que estudiar antes de anunciar. La básica muchachos", afirmó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/camboue/status/2070571882907082838&partner=&hide_thread=false Los Mamba quedaron afuera .

Hay que estudiar antes de anunciar .

La básica muchachos. — Sebastian Da Silva (@camboue) June 26, 2026

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