Gobierno modificó los topes de compras mensuales de garrafas a beneficiarios del Mides

Durante enero, febrero y marzo, así como en octubre, noviembre y diciembre, podrán adquirir una garrafa por mes. En cambio, entre abril y setiembre, el tope mensual se mantendrá en dos garrafas.

camiones-garrafas-supergas-planta

El gobierno modificó los topes de compras mensuales para aquellos beneficiarios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) que compren garrafas con el descuento del 50%.

Según la nueva disposición, durante enero, febrero y marzo, así como en octubre, noviembre y diciembre, los beneficiarios podrán adquirir una garrafa por mes. En cambio, entre abril y setiembre, el tope mensual se mantendrá en dos garrafas.

Según dijeron desde el Mides a Subrayado, el límite anual seguirá siendo de 12 unidades.

tirandolas por encima del alambrado, asi robaron garrafas de una planta de supergas
La modificación fue aprobada por el Mides, el Ministerio de Economía y Finanzas, y el Ministerio de Industria, Energía y Minería, y se ajusta a la estacionalidad del consumo, con el fin de evitar nuevas estafas.

Estos cambios se enmarcan en una serie de medidas y controles, iniciados por la cartera con el lanzamiento de la aplicación móvil Tuapp en febrero de 2025.

La plataforma incorpora un sistema de verificación, que asegura que el subsidio sea utilizado efectivamente por el beneficiario.

Hoy, son unas 200.000 personas que acceden a este beneficio.

Temas de la nota

