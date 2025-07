Gobierno inició llamado de "precalificación de empresas" para construir Casupá, informó Ortuño

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, remarcó que “esa obra no era conveniente para el Uruguay desde ningún punto de vista. Ni para garantizar el agua potable para el área metropolitana, y mucho menos para cuidar el ambiente en esa zona del país y los productores fueron muy críticos de que se utilizaran tierras de esa fertilidad para esta tarea”.

Cuestionó que Luis Lacalle Pou firmara antes de dejar la Presidencia, pero dijo que “tenía derecho”. “Nosotros ahora tenemos derecho a revisarlo, a cambiar las obras y garantizar finalmente el agua potable”, consideró.

“La academia y la ciencia no puede estar toda equivocada, los ambientalistas no pueden estar todos equivocados, las organizaciones vinculadas al agro no pueden estar todas equivocadas”, respondió ante las críticas de la oposición, incluyendo la del expresidente.

La prioridad, aseguró, será “Casupá”. “Esta fórmula que presentó el FA garantiza el agua potable para el área metropolitana, incluso con una sequía 10% superior a la que vivimos”, retieró.

Al finalizar el encuentro, el ministro dijo que lo que se hizo fue transmitir “que el gobierno está cumpliendo con un compromiso y un objetivo que es una de las prioridades del programa de gobierno del FA, que es asegurar el abastecimiento de agua potable para el área metropolitana”.

Aseguró que frente a una sequía incluso un 10% más grave, con estas obras “se estará en condiciones de responder”.

“La única obra que asegura el abastecimiento de agua potable, en una situación de sequía, es la represa de Casupá, porque agrega 118 millones de metros cúbicos de reserva de agua dulce a los 67 millones de metros cúbicos que tenemos embalsados en Paso Severino e incluso los 18 en Canelón Grande. Los dos se secaron y la población sabe que cuando nos quedamos sin reserva de agua dulce en esas represas, terminamos con agua salada en nuestros hogares”, dijo.

En ese sentido, cuestionó Arazatí porque “se habla de que el río de la Plata es una fuente infinita, pero no se reflexiona que lo que aportaba era una capacidad de producción de una cantidad muy limitada de agua”.

También destacó que tiene “menos costo” el cambio que planteó el gobierno para las obras.