Gobierno inicia las celebraciones por los 200 años del proceso de creación de la República Oriental del Uruguay

El gobierno comienza con la celebración del bicentenario de la creación de Uruguay como República.

El gobierno inicia este miércoles 20 de agosto las celebraciones por los 200 años del proceso de creación de la República Oriental del Uruguay .

Así lo presenta la Presidencia en un comunicado donde da cuenta de la participación de Yamandú Orsi en el acto que dará inicio a los trabajos de la llamada Comisión del Proceso de creación de la República Oriental del Uruguay.

El acto se realizará hoy a la hora 12 en la sede del Museo Histórico Nacional, ubicado en Rincón 437, Montevideo.

Seguí leyendo La moción que votó Cabildo Abierto con el Frente Amplio en la interpelación al ministro Ortuño

Participarán, además, la ministra interina de Educación y Cultura Gabriela Verde y el director nacional de Educación Gabriel Quirici.

La Comisión “tendrá por cometido todo lo atinente a la organización de las actividades de conmemoración y celebración de los principales hechos históricos del proceso de creación de la República, las que se realizarán entre los años 2025 a 2030.

Se hace referencia así al proceso fundacional de Uruguay como República, que recuerda los acontecimientos históricos ocurridos entre 1825 y 1830.