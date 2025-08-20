RECIBÍ EL NEWSLETTER
proceso 1825-1830

Gobierno inicia las celebraciones por los 200 años del proceso de creación de la República Oriental del Uruguay

El presidente Orsi participa este miércoles del inicio de los trabajos de la llamada Comisión del Proceso de creación de la República Oriental del Uruguay. Celebra los 200 años del período 1825-1830.

El gobierno inicia este miércoles 20 de agosto las celebraciones por los 200 años del proceso de creación de la República Oriental del Uruguay.

Así lo presenta la Presidencia en un comunicado donde da cuenta de la participación de Yamandú Orsi en el acto que dará inicio a los trabajos de la llamada Comisión del Proceso de creación de la República Oriental del Uruguay.

El acto se realizará hoy a la hora 12 en la sede del Museo Histórico Nacional, ubicado en Rincón 437, Montevideo.

Participarán, además, la ministra interina de Educación y Cultura Gabriela Verde y el director nacional de Educación Gabriel Quirici.

La Comisión “tendrá por cometido todo lo atinente a la organización de las actividades de conmemoración y celebración de los principales hechos históricos del proceso de creación de la República, las que se realizarán entre los años 2025 a 2030.

Se hace referencia así al proceso fundacional de Uruguay como República, que recuerda los acontecimientos históricos ocurridos entre 1825 y 1830.

