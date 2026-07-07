Gobierno inicia este martes el programa Más Barrio en Rivera en una zona con más de 2.000 habitantes

Este martes comienza en Rivera el programa Más Barrio, una estrategia del gobierno que busca mejorar espacios públicos, infraestructura urbana y la calidad de vida de los vecinos mediante actuaciones coordinadas entre organismos del Estado. Se trata del tercer departamento donde se implementa, luego de Cerro Norte, en Montevideo, y Corfrisa-Talca, en Las Piedras.

Según informó el gobierno, se realizará un relevamiento para conocer la situación de las familias que viven en la zona. Según datos del Censo 2023, el área de intervención tiene 824 viviendas y 2.214 habitantes distribuidos en 656 hogares.

Además, el 56,7% de los hogares tiene menores de 18 años. En total se relevaron 810 menores, de los cuales 211 tienen menos de cinco años.

La información permitirá conocer las condiciones de las viviendas, cuántas personas viven en cada hogar, si hay niños o adolescentes y otras características que ayudarán a definir las principales necesidades del barrio y las acciones prioritarias.

En estas horas llegarán a Rivera el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez; la ministra de Vivienda, Tamara Paseyro; y el ministro del Interior, Carlos Negro. A las 14:00 horas se reunirán con el intendente Richard Sander y otras autoridades departamentales para coordinar los detalles de la implementación.

Más tarde, a las 16:00 horas, se realizará una reunión con instituciones y organizaciones de la comunidad en la Intendencia de Rivera.

Según informó el gobierno, las zonas de intervención fueron seleccionadas a partir de indicadores vinculados a problemas de seguridad, necesidades básicas insatisfechas y otras condiciones sociales y urbanas.

Participan en el programa la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), la Intendencia de Rivera, OSE, UTE, ANEP, el Mides, la Agencia Nacional de Vivienda y el Banco Hipotecario.

La iniciativa se financia con un préstamo de la CAF por unos 250 millones de dólares para el quinquenio, agregó la información oficial. En esta primera etapa se invertirán 50 millones de dólares en intervenciones en San Antonio, Maldonado; Cerro Norte, Montevideo; Corfrisa-Talca, en Las Piedras; y las ciudades de Durazno y Rivera.