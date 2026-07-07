Partido Independiente presentará demanda judicial para que OSE detenga construcción de represa en Casupá

El Partido Independiente demandará a OSE por incumplir la normativa en las acciones en la construcción de la represa de Casupá.

"Nosotros estamos reclamándole al gobierno que frene estas actuaciones y estamos presentando ante la respuesta negativa y, al observar que siguen habiendo acciones permanentes en el sentido de avanzar sin tener la autorización ambiental previa que la ley exige para llevar adelante acciones de este tipo", comentó el líder del partido, Pablo Mieres.

Y agregó: "Estamos entonces dando el paso de recurrir a la Justicia Civil para solicitarle que detenga la actuación de OSE y que, además establezca una medida cautelar de no seguir avanzando hasta tanto se resuelvan los temas jurídicos y constitucionales".

Mieres sostuvo que es el camino que les queda, además de estar abiertos a que otras organizaciones sociales y políticas puedan sumarse a esta demanda.

Por su parte, el diputado del Frente Amplio, Sebastián Valdomir, dijo que está un poco sorprendido porque si se tiene en cuenta lo que pasó con este mismo proyecto con respecto al proyecto Arazatí, del que el Partido Independiente era parte del gobierno, tiene que conocer bien el proceso.

"Lo que se hace por parte de OSE es un llamado a licitación. El Ministerio de Ambiente va a tramitar en estos próximos meses todo lo que tiene que ver con los estudios de impacto ambiental y, no es extraño que primero se haga la licitación, luego se hará la apertura de pliegos y la adjudicación a un consorcio que resulte efectivamente ganador o que sea el adjudicatario de esta licitación y, en paralelo corre lo que tiene que ver con los estudios de impacto ambiental", explicó.