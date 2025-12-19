RECIBÍ EL NEWSLETTER
MARTÍN VALLCORBA

Gobierno hará "máximos esfuerzos" para que acuerdo con Unión Europea se firme en enero, afirmó el subsecretario del MEF

Martín Vallcorba destacó la importancia del tratado con el bloque europeo no solo para Uruguay sino también para el Mercosur. "Hoy estamos en esa etapa final, tratando de que efectivamente se pueda concretar", aseguró.

El subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, aseguró este viernes que el gobierno continuará trabajando a nivel de la Cancillería y la Asesoría de Política Comercial del MEF, a cargo Juan Labraga, para que se pueda firmar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea en enero, tras la postergación anunciada el jueves.

Uruguay hará los "máximos esfuerzos" para la firma del acuerdo pese a las "dificultades que provienen de Europa que no hicieron posible algo que hace unas semanas parecía que estaba más cerca de poder concretarse".

Vallcorba destacó la importancia del acuerdo con la Unión Europea no solo para Uruguay sino también para el Mercosur. "Hoy estamos en esa etapa final, tratando de que efectivamente se pueda concretar", indicó.

El subsecretario del MEF aseguró que las proyecciones presentadas por el gobierno en el presupuesto quinquenal no incluyen los efectos positivos en la economía uruguaya de la concreción de la firma del acuerdo con la Unión Europea o los avances del Acuerdo Transpacífico. "Las proyecciones parten de un escenario base en el cual lo que está son el conjunto de acciones sobre las cuales el gobierno tiene capacidad de incidencia directa", afirmó.

