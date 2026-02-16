Comisión que tratará el acuerdo Mercosur-Unión Europea comenzará a sesionar este martes; recibirá a Lubetkin

La comisión bicameral que tratará el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea comenzará a sesionar este martes. Lo hará todos los días y prevé votarlo antes de fin de mes.

El martes pasado, el canciller Mario Lubetkin, acompañado por la directora general para Asuntos de Integración y Mercosur, Paola Repetto, entregó en el Parlamento el documento.

Automáticamente, la Cámara de Senadores votó la creación de una comisión especial para tratar el escrito, con la intención de recibir delegaciones, incluidas instituciones del Estado, del ámbito empresarial y laboral.

Los legisladores marcaron que este será un proceso rápido, pero profundo. Donde se debe destacar la eficiencia, sin dejar de ser ejecutivo.

La comisión sesionará este martes desde las 10 de la mañana en la sala Paulina Luisi, ubicada en el anexo del Palacio Legislativo.

Estará integrada por Eduardo Antonini, Daniel Borbonet, Eduardo Brenta, Daniel Caggiani, Liliam Kechichian, Constanza Moreira, Blanca Rodríguez y Nicolás Viera por el Frente Amplio. Por el Partido Nacional: Rodrigo Blás, Sebastián Da Silva, José Luis Falero y Carlos Moreira. Mientras que por el Partido Colorado estarán Andrés Ojeda, Robert Silva y Gabriel Gurméndez. En total, son 15 legisladores de ambas cámaras.

El primero en concurrir será el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin.