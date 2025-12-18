Gobierno firmó con HIF memorando de entendimiento para construcción de planta de hidrógeno verde en Paysandú

El secretario de Presidencia, Alejando Sánchez, en representación del gobierno uruguayo, firmó este viernes el memorando de entendimiento con representantes de la compañía HIF para la instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú .

El acuerdo es para la construcción y operación de una planta de combustibles sintéticos producidos con energía renovable (e-combustibles), a partir de energía renovable, hidrógeno verde dióxido de carbono (CO). Por la empresa, comparecieron a la firma este jueves Víctor Turpaud y Martín Bremermann.

El proyecto prevé la construcción de una planta de hidrógeno verde por electrólisis, una planta de captura de CO de fuentes industriales y biomasa, una planta que transforma el hidrógeno verde y el CO en e-metanol y una planta para la producción de e-gasolina, que convierte el metanol en gasolina sintética y en e-gas licuado, así como los parques de energías renovables y todos los servicios requeridos, indicó el gobierno.

La planta producirá en su última fase unas 880.000 toneladas por año de e-combustibles a partir de 2029, que serán transportados en tren al Puerto de Montevideo con destino a la exportación. Se estima que las ventas al exterior, principalmente a Europa y Asia, totalicen más de 1.000 millones de dólares con la planta funcionando a pleno.

El proyecto requerirá una inversión de unos 5.385 millones de dólares y empleará a 1.400 personas durante la etapa de la obra civil y otras 300 personas durante la operación.

De acuerdo al memorando, un comité de alto nivel integrado por el secretario de Presidencia, y los ministros de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone; de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona; Ambiente, Edgardo Ortuño; y Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry; y la empresa HIF para realizar el seguimiento del proyecto, así como un comité con técnicos del gobierno y de la empresa para un seguimiento diario de las acciones.