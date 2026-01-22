Gobierno decretó la creación de grupo de expertos para controlar y evitar expansión del picudo rojo

El Poder Ejecutivo decretó la creación de un grupo asesor de expertos específico para el combate del picudo rojo , y así establecer medidas de corto y mediano plazo que controlen y eviten su expansión.

El grupo honorario, de carácter interinstitucional e interdisciplinario, asesorará y contribuirá en la coordinación a través del Ministerio de Ambiente y del Comité de Especies Exóticas Invasoras de la Comisión Técnica Asesora de la Protección del Medio Ambiente.

Esta especie es definida como una “plaga exótica” e “invasora”. “Es de público conocimiento que dicha especie, considerada una plaga exótica y de comportamiento invasor, llegó a nuestro territorio en el año 2022, se propagó rápidamente y continúa haciéndolo, provocando graves afectaciones en palmeras de distintas especies”, sostiene el documento.

Los cometidos del grupo serán “asesorar sobre las medidas de control de la propagación de la plaga, así como también definir el cordón sanitario que proteja los palmares, nativos de Rocha y Paysandú. Asesorar sobre la efectividad de los tratamientos y las alternativas de manejo de la plaga. Brindar asesoramiento técnico especializado y orientar a las instituciones en la toma de decisiones estratégicas durante la implementación de las medidas de control. Identificar posibles vacíos de información prioritarios sobre la plaga, para ser abordados por agencias de cooperación y definir líneas de investigación adicionales”, señala el decreto con fecha del 20 de enero.

La designación de los integrantes, técnicos, será por parte la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (DINABISE) del Ministerio de Ambiente; la Dirección General Forestal (DGF) y la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca; y, el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE) del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Aunque también se invitará a la Facultad de Agronomía, Facultad de Química, Facultad de Ciencias y Centro Universitario Regional del Este (CURE), de la Universidad de la República (UDELAR); al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA); y, a la Universidad Tecnológica (UTEC).

El grupo también podrá coordinar con técnicos de otros ministerios y gobiernos departamentales que consideren pertinente.