De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta a fría con bancos de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde se mantendrá el tiempo templado a cálido con gradual aumento de nubosidad y humedad.
Fin de semana con lluvias y tormentas el sábado; antes y después frío de mañana y de noche
Nubel Cisneros prevé tiempo estable el viernes y el domingo, con mañanas y noches frías. El sábado desmejora con lluvias y tormentas que ingresan por el suroeste y litoral. Los detalles.
El sábado tendremos una mañana fresca con abundante nubosidad desmejorando por el suroeste y litoral con tormentas y lluvias. La tarde continuará inestable con mucha nubosidad persistiendo tormentas y lluvias, mejorando hacia la tarde y noche con disminución de nubosidad y descenso de temperatura.
El domingo la mañana estará fría con restos de nubosidad en las fronteras este y noreste, registrándose algunas nieblas y neblinas aisladas en el resto del país. La tarde seguirá fresca a templada con cielo ligeramente nublado, manteniendo temperaturas frías en la noche.
Fin de semana cálido, con lluvias y tormentas desde el sábado de noche en gran parte del país
Viernes 2
Zona Norte: máxima 25º y mínima 8º
Zona Sur: máxima 22º y mínima 8º
Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 10º
Sábado 3
Zona Norte: máxima 18º y mínima 9º
Zona Sur: máxima 17º y mínima 8º
Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 9º
Domingo 4
Zona Norte: máxima 22º y mínima 9º
Zona Sur: máxima 20º y mínima 8º
Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 9º
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