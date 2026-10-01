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NUEVE PUNTOS MENOS

Gobierno prorrogó hasta el 30 de abril de 2027 la reducción de IVA a operaciones con tarjetas

El beneficio incluye a servicios gastronómicos, arrendamiento de vehículos sin chofer, servicios de mediación en el arrendamiento de inmuebles con destino turístico, servicios de catering y otros servicios prestados para fiestas y eventos.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estableció la prórroga hasta el 30 de abril de 2027 de la reducción de nueve puntos porcentuales de IVA a operaciones vinculadas al turismo, mediante el pago a través de medios electrónicos.

El beneficio incluye a servicios gastronómicos (prestados por restaurantes, bares, cantinas, cafeterías, salones de té y similares, hoteles, moteles, apart hoteles, hosterías, estancias turísticas, hoteles de campo, granjas turísticas, posadas de campo, casas de campo y camping, y hostels).

También, abarca a visitas guiadas, degustación de vinos y productos locales realizadas en establecimientos enoturísticos registrados en el Ministerio de Turismo, arrendamiento de vehículos sin chofer, servicios de mediación en el arrendamiento de inmuebles con destino turístico, servicios de catering y otros servicios prestados para la realización de fiestas y eventos.

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El decreto 235/026 firmado por el presidente Yamandú Orsi y el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, considera que "se entiende conveniente mantener la rebaja en dicho nivel hasta el 30 de abril de 2027, con el objetivo de continuar impulsando la actividad en el sector turístico".

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