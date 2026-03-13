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Ministerio del interior

Gobierno de Bolivia confirmó a Carlos Negro la captura de Marset; el ministro hablará ante la prensa

"La colaboración entre autoridades de la región es clave para una persecución criminal verdaderamente efectiva", escribió el ministro Carlos Negro.

Ministro del Interior Carlos Negro. Foto: FocoUy

Ministro del Interior Carlos Negro. Foto: FocoUy

Según comunicó la cartera, el actual ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, confirmó directamente a Negro la identidad de Marset, detenido en la madrugada en Santa Cruz de la Sierra.

Junto a él también fueron detenidas otras cuatro personas vinculadas a su organización.

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"El reinado de terror y caos de Sebastián Marset ha terminado", afirmó el Departamento de Estado de EE.UU.

El ministro Negro escribió: "La colaboración entre autoridades de la región es clave para una persecución criminal verdaderamente efectiva. Felicitamos a las autoridades bolivianas, y en especial al Ministro de Gobierno, Marco Oviedo, por el éxito de la operación".

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El Ministerio del Interior indicó además que en las últimas semanas Negro mantuvo una reunión bilateral con el ministro de Gobierno y con el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas de Bolivia para avanzar en la investigación.

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Después del mediodía, el ministro Negro brindará una conferencia de prensa para dar detalles del operativo y de la cooperación brindada por Uruguay.

Captura del narco.

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue capturado este viernes de mañana en un megaoperativo policial desplegado en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.

El Ministerio del Interior de Paraguay confirmó a Subrayado la captura de Marset y de al menos cuatro personas más, todas extranjeras, en la zona del tercer anillo de Santa Cruz. Se trató de un operativo coordinado de inteligencia entre Bolivia y Paraguay.

El líder narco uruguayo estaba prófugo desde 2022, cuando fue detenido en Dubái con un pasaporte falso y luego recibió de Uruguay un pasaporte legal para salir del país.

El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, Jalil Rachid, confirmó la captura durante un operativo realizado en la pasada madrugada en la zona de Las Palmas, en Santa Cruz de la Sierra.

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