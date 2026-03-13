Gobierno de Bolivia confirmó a Carlos Negro la captura de Marset; el ministro hablará ante la prensa

El Ministerio del Interior informó que el ministro Carlos Negro recibió la confirmación oficial de la captura del uruguayo Sebastián Marset por parte del gobierno de Bolivia .

Según comunicó la cartera, el actual ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, confirmó directamente a Negro la identidad de Marset, detenido en la madrugada en Santa Cruz de la Sierra.

Junto a él también fueron detenidas otras cuatro personas vinculadas a su organización.

Seguí leyendo "El reinado de terror y caos de Sebastián Marset ha terminado", afirmó el Departamento de Estado de EE.UU.

El ministro Negro escribió: "La colaboración entre autoridades de la región es clave para una persecución criminal verdaderamente efectiva. Felicitamos a las autoridades bolivianas, y en especial al Ministro de Gobierno, Marco Oviedo, por el éxito de la operación".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CNegro7/status/2032460042348191942&partner=&hide_thread=false La colaboración entre autoridades de la región es clave para una persecución criminal verdaderamente efectiva.



Felicitamos a las autoridades bolivianas, y en especial al Ministro de Gobierno, Marco Oviedo, por el éxito de la operación. https://t.co/1ZpHgd7YUA — Carlos Negro (@CNegro7) March 13, 2026

El Ministerio del Interior indicó además que en las últimas semanas Negro mantuvo una reunión bilateral con el ministro de Gobierno y con el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas de Bolivia para avanzar en la investigación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Minterioruy/status/2032462068591309081&partner=&hide_thread=false El Ministro del Interior, Carlos Negro, acaba de recibir directamente del actual Ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, la confirmación de la identidad de Sebastián Marset, detenido esta madrugada en Santa Cruz de la Sierra. Junto a él se logró la detención de… — Ministerio del Interior (@Minterioruy) March 13, 2026

Después del mediodía, el ministro Negro brindará una conferencia de prensa para dar detalles del operativo y de la cooperación brindada por Uruguay.

Captura del narco.

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue capturado este viernes de mañana en un megaoperativo policial desplegado en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.

El Ministerio del Interior de Paraguay confirmó a Subrayado la captura de Marset y de al menos cuatro personas más, todas extranjeras, en la zona del tercer anillo de Santa Cruz. Se trató de un operativo coordinado de inteligencia entre Bolivia y Paraguay.

El líder narco uruguayo estaba prófugo desde 2022, cuando fue detenido en Dubái con un pasaporte falso y luego recibió de Uruguay un pasaporte legal para salir del país.

El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, Jalil Rachid, confirmó la captura durante un operativo realizado en la pasada madrugada en la zona de Las Palmas, en Santa Cruz de la Sierra.