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REPERCUSIONES

Ojeda dijo que cambios en cúpula policial son "confesión de fracaso"; sindicato policial avaló a Negro

El dirigente del Partido Colorado dijo a Subrayado que "rota los nombres porque algo no está funcionando bien"; la presidenta del gremio policial sostuvo que ven los cambios con buenos ojos.

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El senador colorado Andrés Ojeda dijo que los cambios realizados en la Policía son una “confesión de fracaso” y reclamó un cambio de políticas sustantivas.

"Cambian a todos menos al ministro como si los simples cambios de nombre dentro del Ministerio significaran algo más que cambio de nombres. Yo pensé que con semejante reestructura de las cúpulas podía venir, debería venir seguramente algún anuncio de cambio de política sustantiva y eso no vino", manifestó.

Y añadió: "Es un mero cambio de nombres y, a parte es una confesión de fracaso, rota los nombres porque algo no está funcionando bien".

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Según Ojeda, en algunos lugares de Montevideo y del interior hay "verdaderas zonas de guerra narco a cielo abierto" y sostuvo que "se ha desmadrado la cuestión narco".

Para el dirigente colorado, el presidente Yamandú Orsi no tiene nada más importante que hacer que dedicarse al combate a la droga, al narco y al delito.

"Me genera mucha frustración que el Uruguay no esté haciendo todo lo que tiene que hacer para cortar este fenómeno lo antes posible", destacó.

Por su parte, el sindicato policial se reunió con el ministro Carlos Negro y avaló los cambios en la cúpula policial realizados.

La presidenta del gremio, Patricia Noy, dijo que ven con buenos ojos los cambios que hubo.

"Lotito en su amplia trayectoria y experiencia es en el Área de Investigaciones, es donde él puede desempeñarse obviamente y que rinda los frutos y bueno, Clavijo en su área operativa va a brindar mucho a lo que está viviendo hoy en día en la capital del país", señaló.

SINDICATO POLICIAL NEGRO

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