Gobierno aprobó proyecto Arazatí y anunció inversión de más de USD 200 millones

El ministro de Ambiente, Adrián Peña, sostuvo que el modelo de negocio que estará detallado en los pliegos para la licitación establece que el inversor privado diseña, financia, construye y mantiene la infraestructura, pero que esta queda al servicio de OSE. "Hasta tanto no esté construida la infraestructura y al servicio de la empresa pública nacional, para que ella se encargue de la potabilización, el Estado no pagará nada. La gente no pagará nada. Ese es el modelo que acabamos de aprobar", señaló.