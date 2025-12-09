RECIBÍ EL NEWSLETTER
CONSEJO DE SALARIOS

Gobierno anunció aumento de 7,54% para el salario mínimo, que se hará efectivo en dos partes

El gobierno anunció que el aumento del salario mínimo será de 4,1% en enero, y de 3,4% en julio. La negociación en los Consejos de Salarios seguirá sin límite de tiempo en los rubros donde no se trancó un acuerdo.

ministerio-de-trabajo-y-seguridad-social-fachada

El gobierno anunció este martes que el salario mínimo nacional aumentará 7,54% el año que viene, y que ese ajuste se dará en dos partes: 4,1% el 1º de enero y 3,4% desde el 1º de julio.

De esta forma, al terminar el año 2026 el salario mínimo estará en 25.383 pesos, dijo en rueda de prensa la directora de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Marcela Barrios.

“Evaluamos esta forma y estamos conformes que seguimos cumpliendo aquello de aumentar los salarios más sumergidos”, dijo Barrios ante la consulta de por qué se da el ajuste en dos partes y no todo desde el 1º de enero, como reclamó el PIT-CNT este mismo martes en la reunión del Consejo Superior Tripartito.

Carlos Negro en rueda de prensa, este lunes 8 de diciembre. 
Seguí leyendo

Carlos Negro: "Hemos tenido mejores resultados que todo el período de gobierno anterior, en nada más que nueve meses"

“En este contexto de inflación bastante controlada es un salto cualitativo”, dijo Barrios respecto al aumento de 7,54%, cuando la inflación anual ronda el 4%.

Y agregó: “El último aumento fue de 6% con una inflación más elevada”.

El presidente del PIT-CNT Marcelo Abdala explicó la posición de la central sindical en cuanto a la negociación en los Consejos de Salarios y el aumento del salario mínimo:

TRABAJADORES TRIPARTITA

Consejo de Salarios

Consultada sobre el reclamo de empresarios y sindicatos acerca de que la negociación salarial en varias áreas viene demasiado lenta, la Directora de Trabajo dijo que el gobierno planteó a las partes la posibilidad de tomar una medida “más drástica”, en referencia a decretar los ajustes en cada caso, lo que en principio fue rechazado.

“La síntesis que se hizo es que en los lugares donde hay espacio para seguir negociando, que sigan. Salvo en los sectores donde la negociación está agotada, ahí habrá que laudar y decretar”, dijo la jerarca.

Por su parte, el representante de las Cámaras Empresariales Juan Mailhos fijó así la posición de los empresarios:

EMPRESARIOS TRIPARTITA

Temas de la nota

Lo más visto

video
DESDE ESTE LUNES DE NOCHE

Inumet emitió aviso especial por lluvias abundantes y puntualmente copiosas, por un ciclón extratropical
"Hasta siempre, Gaspi"

"Hoy te despedimos con el alma rota de dolor": el mensaje de Karina Vignola tras la muerte de Gaspar Valverde
EN PARAGUAY

"Ando por toda Sudamérica": narco Sebastián Marset habló en Paraguay y pidió domiciliaria para su expareja
homicidio en tacuarembó

Policía allanó una casa en Paso de los Toros y encontró a un joven asesinado, con cortes en el cuello
EXCESO DE VELOCIDAD

En funcionamiento desde este martes dos radares para fiscalizar exceso de velocidad: dónde se ubican

Te puede interesar

Lustemberg sobre caso de sarampión: Esta persona tenía una sola dosis de la vacuna, la protección de esta enfermedad es con las dos video
"EVOLUCIONA FAVORABLEMENTE"

Lustemberg sobre caso de sarampión: "Esta persona tenía una sola dosis de la vacuna, la protección de esta enfermedad es con las dos"
Foto: FocoUy. San Javier, ubicado en Río Negro, a orillas del Río Uruguay.
RÍO NEGRO

Ministerio de Salud Pública confirmó el primer caso autóctono de sarampión en San Javier
Ando por toda Sudamérica: narco Sebastián Marset habló en Paraguay y pidió domiciliaria para su expareja video
EN PARAGUAY

"Ando por toda Sudamérica": narco Sebastián Marset habló en Paraguay y pidió domiciliaria para su expareja

Dejá tu comentario