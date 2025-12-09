Gobierno anunció aumento de 7,54% para el salario mínimo, que se hará efectivo en dos partes

El gobierno anunció este martes que el salario mínimo nacional aumentará 7,54% el año que viene, y que ese ajuste se dará en dos partes: 4,1% el 1º de enero y 3,4% desde el 1º de julio.

De esta forma, al terminar el año 2026 el salario mínimo estará en 25.383 pesos, dijo en rueda de prensa la directora de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Marcela Barrios.

“Evaluamos esta forma y estamos conformes que seguimos cumpliendo aquello de aumentar los salarios más sumergidos”, dijo Barrios ante la consulta de por qué se da el ajuste en dos partes y no todo desde el 1º de enero, como reclamó el PIT-CNT este mismo martes en la reunión del Consejo Superior Tripartito.

“En este contexto de inflación bastante controlada es un salto cualitativo”, dijo Barrios respecto al aumento de 7,54%, cuando la inflación anual ronda el 4%.

Y agregó: “El último aumento fue de 6% con una inflación más elevada”.

El presidente del PIT-CNT Marcelo Abdala explicó la posición de la central sindical en cuanto a la negociación en los Consejos de Salarios y el aumento del salario mínimo:

Consultada sobre el reclamo de empresarios y sindicatos acerca de que la negociación salarial en varias áreas viene demasiado lenta, la Directora de Trabajo dijo que el gobierno planteó a las partes la posibilidad de tomar una medida “más drástica”, en referencia a decretar los ajustes en cada caso, lo que en principio fue rechazado.

“La síntesis que se hizo es que en los lugares donde hay espacio para seguir negociando, que sigan. Salvo en los sectores donde la negociación está agotada, ahí habrá que laudar y decretar”, dijo la jerarca.

Por su parte, el representante de las Cámaras Empresariales Juan Mailhos fijó así la posición de los empresarios: