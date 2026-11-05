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GONZALO MORATORIO 1982-2026

Autoridades de gobierno y políticos publican sentidos mensajes de despedida de Gonzalo Moratorio

El presidente del FA Fernando Pereira, la ministra de Salud Cristina Lustemberg, el presidente del Partido Nacional Álvaro Delgado, entre otros, escribieron mensajes en redes sociales por la muerte del científico Gonzalo Moratorio.

Gonzalo Moratorio.&nbsp; Foto: FocoUy

Gonzalo Moratorio.  Foto: FocoUy

Varias autoridades del gobierno y dirigentes políticos publicaron en redes sociales sentidos mensajes tras la muerte de Gonzalo Moratorio, destacado científico que estuvo al frente de la lucha contra el Covid desde el inicio, cuando junto a un equipo de virólogos del Instituto Pasteur desarrolló los test diagnósticos fundamentales para detectar el virus y actuar en consencuencia.

Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio:

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"Murió Gonzalo Moratorio, cuanta rabia me da, es un sentimiento que pocas veces me embarga. Las personas entregan mucho de su conocimiento para el bien común, Gonzalo entregó todo en la pandemia para que transitarla fuera mejor", escribió Pereira en Facebook.

Así lo hizo la ministra de Salud Cristina Lustemberg:

“Con profunda tristeza despedimos a Gonzalo Moratorio, un científico excepcional y profundamente comprometido con la salud de nuestra gente. Durante la pandemia, su aporte fue fundamental para el desarrollo de los test nacionales de diagnóstico de COVID-19, poniendo el conocimiento científico al servicio de la población en uno de los momentos más difíciles de nuestro país”.

Y el presidente del Partido Nacional Álvaro Delgado:

“Con mucha tristeza recibo la noticia del fallecimiento de Gonzalo Moratorio. Durante la pandemia compartimos momentos difíciles y mucho trabajo. Siempre voy a recordar su calidad humana, su entrega y su compromiso con el país. Gracias por tanto, Gonzalo. Un abrazo enorme a su familia y a sus seres queridos”.

Senador Javier García:

“Estuvo cuando el país más lo necesitó. Puso sus conocimientos, la ciencia, y el corazón por el Uruguay. Eternamente agradecidos. El país de luto por Gonzalo Moratorio. Abrazo a su familia y amigos. QEPD”.

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