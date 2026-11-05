Autoridades de gobierno y políticos publican sentidos mensajes de despedida de Gonzalo Moratorio

Varias autoridades del gobierno y dirigentes políticos publicaron en redes sociales sentidos mensajes tras la muerte de Gonzalo Moratorio, destacado científico que estuvo al frente de la lucha contra el Covid desde el inicio, cuando junto a un equipo de virólogos del Instituto Pasteur desarrolló los test diagnósticos fundamentales para detectar el virus y actuar en consencuencia.

Además del mensaje del presidente Yamandú Orsi y de la vicepresidenta Carolina Cosse , otros jerarcas despidieron a Moratorio.

Seguí leyendo Velatorio de Gonzalo Moratorio será hoy en el Palacio Legislativo: "El Parlamento te rendirá el homenaje que merecés", dijo Cosse

"Murió Gonzalo Moratorio, cuanta rabia me da, es un sentimiento que pocas veces me embarga. Las personas entregan mucho de su conocimiento para el bien común, Gonzalo entregó todo en la pandemia para que transitarla fuera mejor", escribió Pereira en Facebook.

Así lo hizo la ministra de Salud Cristina Lustemberg:

“Con profunda tristeza despedimos a Gonzalo Moratorio, un científico excepcional y profundamente comprometido con la salud de nuestra gente. Durante la pandemia, su aporte fue fundamental para el desarrollo de los test nacionales de diagnóstico de COVID-19, poniendo el conocimiento científico al servicio de la población en uno de los momentos más difíciles de nuestro país”.

Con profunda tristeza despedimos a Gonzalo Moratorio, un científico excepcional y profundamente comprometido con la salud de nuestra gente.



Durante la pandemia, su aporte fue fundamental para el desarrollo de los test nacionales de diagnóstico de COVID-19, poniendo el… — Cristina Lustemberg (@LustembergC) November 5, 2026

Y el presidente del Partido Nacional Álvaro Delgado:

“Con mucha tristeza recibo la noticia del fallecimiento de Gonzalo Moratorio. Durante la pandemia compartimos momentos difíciles y mucho trabajo. Siempre voy a recordar su calidad humana, su entrega y su compromiso con el país. Gracias por tanto, Gonzalo. Un abrazo enorme a su familia y a sus seres queridos”.

Con mucha tristeza recibo la noticia del fallecimiento de Gonzalo Moratorio. Durante la pandemia compartimos momentos difíciles y mucho trabajo. Siempre voy a recordar su calidad humana, su entrega y su compromiso con el país.



Gracias por tanto, Gonzalo. Un abrazo enorme a su… — Alvaro Delgado (@AlvaroDelgadoUy) November 5, 2026

Senador Javier García:

“Estuvo cuando el país más lo necesitó. Puso sus conocimientos, la ciencia, y el corazón por el Uruguay. Eternamente agradecidos. El país de luto por Gonzalo Moratorio. Abrazo a su familia y amigos. QEPD”.

Estuvo cuando el país más lo necesitó. Puso sus conocimientos, la ciencia, y el corazón por el Uruguay. Eternamente agradecidos. El país de luto por Gonzalo Moratorio. Abrazo a su familia y amigos. QEPD — Javier García (@JavierGarcia_Uy) November 5, 2026

.