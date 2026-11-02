Becas 2027 del Fondo de Solidaridad; ya están abiertas las inscripciones para quienes soliciten por primera vez

Las inscripciones para las becas 2027 del Fondo de Solidaridad ya están abiertas. El beneficio está dirigido a estudiantes de Universidad de la República (Udelar), Universidad Tecnológica (UTEC) y carreras terciarias de UTU.

El presidente del Fondo de Solidaridad, Gabriel Errandonea, explicó que el plazo de inscripción es hasta el 28 de febrero de 2027. Se pueden presentar estudiantes de educación media último año con o sin materias pendientes y con o sin inscripción en carreras terciarias.

Errandonea indicó que en el proceso de evaluación para el otorgamiento de la beca se deberá confirmar la inscripción a Udelar, UTEC y carreras terciarias de UTU. El beneficio está dirigido a jóvenes de hasta 25 años. El criterio principal de valoración es el nivel socioeconómico de los estudiantes.

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La beca es de dos Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC) unos 14.400 pesos mensuales a 2027. Las becas nuevas empiezan a partir de mayo y se cobran durante ocho meses.

Las postulaciones se realizan en línea, a través del Portal de Autogestión.

Para quienes la soliciten por primera vez el plazo ya comenzó y va hasta el 28 de febrero y para quienes quieran renovar el plazo es desde el 2 de enero hasta el 28 de febrero.