Gobierno amplió denuncia contra Cardama; "algunas actas notariales son apócrifas", dijo Alejandro Sánchez

El gobierno uruguayo amplió la demanda contra el astillero español Cardama tras la rescisión del contrato para la construcción de dos patrullas oceánicas luego de la constatación de nuevas actas adulteradas.

"Hemos ampliado la denuncia del Poder Ejecutivo a Cardama porque hemos encontrado mucha más evidencia que nos llevan a situaciones irregulares", afirmó el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.

El jerarca indico que "algunas actas notariales que vinieron desde España son apócrifas" y que tras obtener la información se la presentó a la Fiscalía para que incorpore la nueva evidencia en el expediente.

Consultado sobre los avances de la investigación, Sánchez sostuvo que "el Poder Ejecutivo es muy respetuoso de la separación de poderes y, en este caso, la Fiscalía actúa con independencia técnica". "Nosotros esperamos por la Justicia y confiamos en la Justicia", concluyó.

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