DEMANDA AL ESTADO URUGUAYO

Gobierno acordó con Montecon una prórroga de 90 días para continuar la negociación por el arbitraje internacional

El plazo inicial de 120 días venció el 12 de enero y las partes llegaron a un acuerdo para establecer una prórroga adiciona en el marco de las acciones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.

montecon-contenedor-puerto-montevideo

El gobierno uruguayo y Montecon acordaron una prórroga del plazo de negociación en el marco de los arbitrajes internacionales ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.

Neltume Ports y Atco, empresas del grupo Montecon, notificaron en mayo de 2024 al Estado uruguayo el inicio de los arbitrajes internacionales. Luego, en agosto de 2025, el gobierno y la empresa acordaron la suspensión de las acciones y abrir un período de negociación por 120 días, que venció el lunes 12 de enero pasado.

La empresa solicitó su extensión de la suspensión y el gobierno resolvió acceder a una prórroga adicional de 90 días, informó Presidencia de la República.

El gobierno uruguayo ha venido trabajando intensamente para encontrar una solución frente a la demanda de Montecon por la extensión hasta 2081 de la concesión a Terminal Cuenca del Plata de la terminal de contenedores del Puerto de Montevideo. El reclamo es por 600 millones de dólares.

La empresa recurrió al tratado de protección de inversiones entre Chile y Uruguay para argumentar que se estaba violando. Se basó en la vulneración al principio de libre competencia al conceder la extensión de la terminal especializada a TCP y prioridad en los atraques. Montecon maneja los contenedores en los muelles públicos del puerto.

