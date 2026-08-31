Gobierno anunció la incorporación de 12 nuevos medicamentos a la lista obligatoria que ofrecen todos los prestadores de salud

La reunión previa entre el presidente Orsi y la ministra de Salud Cristina Lustermberg, junto al subsecretario Leonel Briozzo. Foto: Presidencia.

El presidente Orsi y la ministra de Salud Cristina Lustemberg anunciaron en conferencia de prensa la incorporación de 12 nuevos medicamentos al Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM), la lista obligatoria establecida por las autoridades para que esté disponible en todos los prestadores de salud, tanto en ASSE como en mutualistas y seguros privados.

En varios casos se trata de medicamentos de alto costo que, en sucesivas etapas, se podrán adquirir pagando un ticket regulado, de bajo precio, destacó la ministra, en el entorno de los 300 pesos.

“Va a beneficiar a miles de ciudadanos de nuestro país”, dijo Lustemberg, y mencionó, por ejemplo, medicamentos para enfermedades respiratorias como el EPOC, “que afecta a 300.000 personas”.

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Los medicamentos ahora incluidos en el FTM, que se podrán comprar en las farmacias de los prestadores de salud con un ticket común, atienden a enfermedades como el EPOC y el control del tabaquismo.

También son medicamentos para la hepatitis B, la hipertensión en embarazos, la endometriosis, el hipertiroidismo, antimicrobianos y las glifosinas en pacientes crónicos renales, cardíacos y diabéticos.

La lista de medicamentos que se incorpora al FTM

Etapa I - setiembre 2026

Empagliflozina y/o Dapaglifozina (enfermedad renal crónica con FG menor a 75 y/o proteinuria, insuficiencia cardíaca, diabetes tipo II).

Tiotropio (EPOC) indicado por neumología o medicina interna.

Gel LAT.

Labetalol oral en la hipertensión del embarazo.

Reemplazo nicotinico.

Etapa II - octubre 2026

Dienogest.

Fosfomicina oral en sistitis aguda no complicada y profilaxis peri operatoria en biopsia de próstata.

Piperacilina/Tazobactam en infecciones graves para uso sanatorial según prescripción del PROA.

Cinacalcet en hiperparatiroidismo primario y secundario.

Etapa III - noviembre 2026

Tenofovir para Hepatitis B indicado por medicina interna o infectología.

Linezolid en infecciones graves o complejas si no hay otras alternativas terapéuticas en el marco de la aplicación del PROA.

Tigeciclina en infecciones graves o complejas si no hay otras alternativas terapéuticas en el marco de la aplicación del PROA.