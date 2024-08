Gobierno abre convocatoria pública para nuevos proveedores de medicamento de alto costo para la fibrosis quística

El acceso a este medicamento, calificado como de alto costo, es a través de acciones de amparo a nivel judicial, dado a que no está incluido en el Fondo Nacional de Recursos. Para el gobierno, incorporar el fármaco con su precio actual “afectaría sensiblemente la sustentabilidad y sostenibilidad del sistema”. Por sentencias judiciales, el Estado destinó 22 millones de dólares desde el año 2023.

El Ministerio agrega que no se pudo negociar una baja en el precio con el proveedor, por lo que resolvió abrir la convocatoria para otros proveedores. “La eventual inclusión del fármaco en el FNR solo podría darse mediante una sensible disminución de su precio, algo que no se ha logrado hasta el momento en negociaciones con el proveedor”, indica.

“El fármaco es una combinación integrada por tres moduladores (tezaflor/ivacaftor en combinación con elexacaftor), que demostró ser eficaz para el tratamiento de esta patología, porque mejora la calidad de vida de los pacientes, debido a que corrige la proteína CFTR defectuosa, regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística”, explica la cartera y añade que debe ser suministrado durante toda la vida del paciente.

“La fibrosis quística es una enfermedad rara de base genética multisistémica y compleja que compromete fundamentalmente el tracto respiratorio y el páncreas. Las morbilidades incluyen: enfermedad pulmonar obstructiva progresiva con bronquiectasias, hospitalizaciones frecuentes por enfermedad pulmonar, bronquitis recurrentes, sinusitis, insuficiencia pancreática, desnutrición e infertilidad masculina”, detalla el comunicado.