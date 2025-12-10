RECIBÍ EL NEWSLETTER
uruguayo determinante

Giorgian de Arrascaeta fue elegido como el mejor futbolista del Brasileirão 2025

El futbolista uruguayo fue reconocido por la Confederación Brasileña de Fútbol.

Foto: AFP. Giorgian de Arrascaeta, uruguayo en Flamengo (Brasil).&nbsp;

Foto: AFP. Giorgian de Arrascaeta, uruguayo en Flamengo (Brasil). 

Giorgian de Arrascaeta cerró el año con un nuevo reconocimiento en Brasil. El futbolista de Flamengo fue elegido como el mejor del Campeonato Brasileño 2025 por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), luego de una temporada en la que tuvo 18 goles y 14 asistencias. Así, el uruguayo fue el segundo máximo goleador —solo por detrás de Kaio Jorge, que convirtió 21— y líder en pases de gol.

Además del galardón individual, integró las dos alineaciones ideales de la temporada. En la conformada por la CBF compartió lugar con Agustín Rossi; Paulo Henrique, Fabricio Bruno, Léo Pereira y Reinaldo; Lucas Romero, Jorginho y Matheus Pereira; Kaio Jorge y Vitor Roque. En el once armado por ESPN aparecieron Walter; Paulo Henrique, Léo Pereira, Fabricio Bruno y Reinaldo; Lucas Romero, Matheus Pereira y el propio De Arrascaeta; Kaio Jorge, Pedro y Víctor Roque.

La CBF también premió a otros protagonistas del año: Rayan, de Vasco da Gama, fue el jugador revelación y Rafael Guanaes, de Mirassol, quedó como mejor entrenador. En el fútbol femenino, Gabi Zanotti fue reconocida como la jugadora más destacada, y las formaciones ideales incluyeron a futbolistas de Corinthians, Cruzeiro, Mirassol y Palmeiras.

uruguay confirmo rival para la fecha fifa de marzo con un grande de europa, campeon del mundo
Seguí leyendo

Uruguay confirmó rival para la fecha FIFA de marzo con un grande de Europa, campeón del mundo

Con su tercer título de Libertadores y su tercer Brasileirão obtenidos en pocos días, De Arrascaeta cerró una campaña que lo mantiene entre las figuras más determinantes del fútbol brasileño.

Temas de la nota

Lo más visto

video
EN PARAGUAY

"Ando por toda Sudamérica": narco Sebastián Marset habló en Paraguay y pidió domiciliaria para su expareja
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Viernes y sábado de intenso calor, el domingo llegan las lluvias y las tormentas, anunció Nubel Cisneros
HASTA LA HORA 00:30

Rige advertencia amarilla por lluvias puntualmente abundantes para 7 departamentos
Sociedad

Vientos fuertes y persistentes: advertencia amarilla para varios departamentos desde las 23:00 horas
ESPAÑA

Cinco personas fueron arrastradas y murieron por un golpe de mar en una piscina natural en Tenerife

Te puede interesar

Sandra Lazo. Interpelación. video
MINISTRA DE DEFENSA EN LA INTERPELACIÓN

Sandra Lazo sobre Cardama: "Al día de hoy no está decidida la rescisión del contrato"
Javier García en la interpelación a Lazo por Cardama. Foto: FocoUy video
PIDIÓ ENVIAR SUS PALABRAS A FISCALÍA

Javier García denunció "tareas de inteligencia" en Cardama y "presiones políticas" para que no accediera a la garantía
Ministra Lazo en la interpelación. Foto: FocoUy video
INTERPELACIÓN POR CARDAMA

"Es muy difícil hacer las cosas peor", dijo Lazo sobre el "pésimo contrato" con Cardama y "el fraude inaudito" de la garantía

Dejá tu comentario