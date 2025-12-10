Giorgian de Arrascaeta fue elegido como el mejor futbolista del Brasileirão 2025

Foto: AFP. Giorgian de Arrascaeta, uruguayo en Flamengo (Brasil).

Giorgian de Arrascaeta cerró el año con un nuevo reconocimiento en Brasil. El futbolista de Flamengo fue elegido como el mejor del Campeonato Brasileño 2025 por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), luego de una temporada en la que tuvo 18 goles y 14 asistencias. Así, el uruguayo fue el segundo máximo goleador —solo por detrás de Kaio Jorge, que convirtió 21— y líder en pases de gol.

Además del galardón individual, integró las dos alineaciones ideales de la temporada. En la conformada por la CBF compartió lugar con Agustín Rossi; Paulo Henrique, Fabricio Bruno, Léo Pereira y Reinaldo; Lucas Romero, Jorginho y Matheus Pereira; Kaio Jorge y Vitor Roque. En el once armado por ESPN aparecieron Walter; Paulo Henrique, Léo Pereira, Fabricio Bruno y Reinaldo; Lucas Romero, Matheus Pereira y el propio De Arrascaeta; Kaio Jorge, Pedro y Víctor Roque.

La CBF también premió a otros protagonistas del año: Rayan, de Vasco da Gama, fue el jugador revelación y Rafael Guanaes, de Mirassol, quedó como mejor entrenador. En el fútbol femenino, Gabi Zanotti fue reconocida como la jugadora más destacada, y las formaciones ideales incluyeron a futbolistas de Corinthians, Cruzeiro, Mirassol y Palmeiras.

Con su tercer título de Libertadores y su tercer Brasileirão obtenidos en pocos días, De Arrascaeta cerró una campaña que lo mantiene entre las figuras más determinantes del fútbol brasileño.