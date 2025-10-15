RECIBÍ EL NEWSLETTER
TRAS FIN DE CONTRATO CON AEG

Gestión estatal del Antel Arena: Paz habló de ahorro de USD 500.000 anuales y Raffo cuestionó la cifra

El presidente de Antel defendió la decisión del directorio de pasar la gestión del complejo a la subsidiaria ITC tras la finalización del contrato con AEG Facilities a fin de año.

alejandro-paz-antel-arena

El presidente de Antel, Alejandro Paz, justificó la decisión del directorio, con votos del Frente Amplio, de hacerse cargo a la gestión del Antel Arena a partir de 2026 mediante la subsidiaria estatal ITC, tras la finalización del contrato con AEG Facilities el 31 de diciembre. La gestión estatal implicará un ahorro anual de unos 500.000 dólares, sostuvo.

Paz indicó que cuando el complejo se inauguró en noviembre de 2018 en Uruguay no había expertise sobre cómo gestionar un arena. "Por eso, se entendió que la mejor decisión era contratar a una empresa que estuviera en ese rubro y que además pudiera insertarnos en el circuito internacional de espectáculos", afirmó.

El titular de Antel aseguró que la empresa cumplió con la parte de traer su experticia al país pero que en cuanto a traer espectáculos internacionales a Uruguay, "eso no terminó de pasar". Hoy, la gran mayoría de espectáculos nacionales e internacionales son traídos por productores privados nacionales, indicó.

Paz sostuvo que en siete años de gestión, el personal de Antel y del Arena adquirieron la experticia para hacerse de la administración del complejo.

La directora de Antel por el Partido Nacional, Laura Raffo, rebatió la cifra de ahorro manejada por Paz. "Este supuesto ahorro nos puede salir muy caro" afirmó y ejemplificó: "supongamos que una empresa tiene un muy buen vendedor al que le paga un buen sueldo y un día dice: 'me voy a ahorrar el sueldo del vendedor', pero obviamente también te deja de entrar el dinero que generaba ese vendedor".

Raffo expresó preocupación porque "el Antel Arena lo va a empezar a administrar una compañía de Antel cuyo expertise no es administrar espectáculos, ni deportivos ni musicales, el expertise de esa empresa es hacer consultoría tecnológica, temas de ciberseguridad, inteligencia artificial". "Si hay pérdidas las va a tener que cubrir Antel con el dinero de todos", agregó.

RAFFO ANTEL ARENA

