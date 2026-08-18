Ministro Castillo: "Se cree que el puerto está paralizado pero hay solo una empresa en negociación de salario"

Movimiento en parte del puerto de Montevideo a las 11:20 de este martes. Cámara en vivo de Katoen Natie.

Foto: Movimiento en parte del puerto de Montevideo a las 11:20 de este martes. Cámara en vivo de Katoen Natie.

El ministro de Trabajo, Juan Castillo, descartó que, de momento, se esté pensando en decretar la esencialidad en el puerto de Montevideo, luego del conflicto que mantiene Terminal Cuenca del Plata y sus trabajadores.

“Mientras se habla sobre el conflicto del puerto y qué va a pasar si no se encuentra una solución, nosotros estamos procurando encontrar la salida negociada. Nuestro rol es dedicarnos a encontrar las soluciones. Y no a tratar que ni bien aparezca una situación de estas, complicadas, lo primero que haya que hacer es decretar esencialidad”, señaló el jerarca este martes de mañana.

“Mi cabeza está en solucionar los conflictos”, señaló, en respuesta a la situación con Alejandro Sánchez, el secretario de la Presidencia, sobre la posibilidad de decretar la esencialidad.

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“Nuestra idea es encontrar una salida y seguramente la vamos a encontrar. Las dos partes, la empresa y los trabajadores, están trabajando para encontrar una salida. Y nosotros estamos generando las condiciones para eso”, insistió.

Castillo precisó que “se cree que el puerto está paralizado” cuando “hay solo una empresa en el puerto con la negociación del salario”. “Toda la actividad portuaria está trabajando normalmente”, reafirmó.