Gennaro Gattuso dimitió de su cargo de seleccionador de Italia tras fracasar en su intento de llevar a la Azzurra al Mundial 2026, informó este viernes la Federación Italiana de Fútbol (FIGC).
Gennaro Gattuso dejó de ser el técnico de Italia tras no clasificar al Mundial
La Federación Italiana de Fútbol dio a conocer la noticia. "Un honor haber podido dirigir a la selección nacional, gracias a todos los italianos por no haber dejado nunca de mostrar su cariño", dijo el extécnico.
El antiguo centrocampista asume responsabilidades tras la decepcionante derrota en los penales en el repechaje de clasificación ante Bosnia-Herzegovina (1-1, 4-1) que implicó la tercera ausencia consecutiva en un Mundial de Italia, cuatro veces campeona.
"Un honor haber podido dirigir a la selección nacional, gracias a todos los italianos por no haber dejado nunca de mostrar su cariño", señaló Gattuso en un comunicado enviado por la FIGC.
Seguí leyendo
Vuelta Ciclista del Uruguay: Pablo Bonilla es el campeón de la tradicional carrera
Temas de la nota
Lo más visto
ESTADO DEL TIEMPO
Nubel Cisneros anunció la llegada de un ciclón extratropical para este martes: qué características tiene
Artemis 2
El astronauta Jeremy Hansen dijo que tuvo la sensación "que estábamos cayendo del cielo hacia la Tierra"
ANTE FISCALÍA
Denuncian presunta red de venta de permisos falsos para aplicaciones: "Hay alrededor de mil autos ilegales"
GREGORIO AZNÁREZ
Siete personas lesionadas, entre ellas una bebé, tras choque de vehículos en ruta 9
rural del prado
Dejá tu comentario