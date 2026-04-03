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INFORMÓ LA FEDERACIÓN

Gennaro Gattuso dejó de ser el técnico de Italia tras no clasificar al Mundial

La Federación Italiana de Fútbol dio a conocer la noticia. "Un honor haber podido dirigir a la selección nacional, gracias a todos los italianos por no haber dejado nunca de mostrar su cariño", dijo el extécnico.

AFP

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Gennaro Gattuso dimitió de su cargo de seleccionador de Italia tras fracasar en su intento de llevar a la Azzurra al Mundial 2026, informó este viernes la Federación Italiana de Fútbol (FIGC).

El antiguo centrocampista asume responsabilidades tras la decepcionante derrota en los penales en el repechaje de clasificación ante Bosnia-Herzegovina (1-1, 4-1) que implicó la tercera ausencia consecutiva en un Mundial de Italia, cuatro veces campeona.

"Un honor haber podido dirigir a la selección nacional, gracias a todos los italianos por no haber dejado nunca de mostrar su cariño", señaló Gattuso en un comunicado enviado por la FIGC.

Foco Uy
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