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CENA Y CINE

Gastronomía y séptimo arte: cinco historias que, además de buen cine, nos abren el apetito

"Ratatouille", "Julie & Julia", La fiesta de Babette", "Chef: la receta de la felicidad" y "Big Night"; cuando la cocina dialoga con el cine.

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El cine también tiene sus propias recetas y la gastronomía ha dialogado en varias ocasiones con el séptimo arte. Repasamos las mejores películas sobre chefs y gastronomía.

Primer plato, "Ratatouille" de 2007. Pixar demostró que una rata puede ser el mejor chef de París. La película ganó el Oscar al mejor film de animación y contiene la escena más hermosa sobre lo que significa la crítica gastronómica. Cuando el crítico Anton Ego prueba el ratatouille y viaja de inmediato a su niñez.

Dos años después, con "Julie & Julia", la directora Nora Ephron cruzó dos historias reales. La de Julia Child, interpretada por Meryl Streep, descubriendo la cocina francesa de los años 50 y convirtiéndose en la primera chef televisiva de Estados Unidos, y la de Julie Powell, cocinando todas sus recetas en un blog. Un diálogo sincero entre vidas y experiencias.

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Vamos con otra oscarizada, la danesa "La fiesta de Babette" de 1987. Ganó el Oscar a mejor película internacional. Es la historia de una cocinera francesa refugiada en un pueblo puritano de Dinamarca, que prepara un banquete que va a revolucionar a los comensales. Es quizás la película que mejor captura el poder transformador de la comida.

En 2014, Jon Favreau escribió, dirigió y protagonizó "Chef: la receta de la felicidad". Esta es la historia de un chef que deja todo para montar su propio carro de comidas, donde de sandwiche es la estrella de la película.

Y, cerramos con "Big Night" de 1996, una película que los cocineros aman especialmente. De hecho, es una de las favoritas de la jurado Xime Torres, de Masterchef Uruguay. Cuenta la historia de dos hermanos italianos que intentan salvar su restaurante en Estados Unidos. Cada uno con su propia receta. Finalmente, organizan una cena inolvidable. Sin estridencias ni artificios es una carta de amor a la cocina, al oficio y al legado familiar.

Cinco historias que, además de buen cine, nos abren el apetito.

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