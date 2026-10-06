García propone convocar a Lustemberg por anunció de cese de financiamiento de implantes cocleares en el Clínicas

El senador del Partido Nacional, Javier García, propone convocar a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, al Parlamento por anunció de cese del financiamiento de los implantes cocleares en el Hospital de Clínicas.

García indicó que en el mes de noviembre caerá el financiamiento que el Fondo Nacional de Recursos (FNR) le otorga al Clínicas para realizar los procedimientos en el ámbito público de la salud.

En Uruguay, los implantes cocleares se hacen en dos centros: en el Hospital de Clínicas, dentro del ámbito público, y en un sanatorio privado. "Al caer el financiamiento del Clínicas va a haber un monopolio, un único centro privado", sostuvo.

Seguí leyendo Ministro de Economía habló sobre propuesta de inversión en el puerto y planteó que hay limitantes

García destacó la importancia que haya un centro de referencia en el ámbito público, también para la formación de los técnicos y con alcance nacional. "Nos parece que es un error dejar en un solo lado privado la práctica", reiteró.

Por año, se realizan unos 50 implantes cocleares en Uruguay; muchos en niños. García consideró inoportuna la caída del financiamiento y aseguró que hay preocupación en el Clínicas y en la cátedra de Otorrinolaringología del hospital universitario.