Senador Javier García propone que millas generadas por viajes oficiales vayan a la Secretaría del Deporte

El senador del Partido Nacional, Javier García, presentó un proyecto de ley para transferir las millas generadas por los viajes oficiales a los deportistas uruguayos.

"Todos los pasajes aéreos que compra el Estado para funcionarios públicos, de cualquier jerarquía, en cualquier poder, del presidente de la República para abajo, se pagan con plata pública, pero los beneficios, las millas que generan, van para el funcionario", indicó. "Si la plata con que se compra es pública, el beneficio es público, no puede ser privado, para que después se vaya de paseo el funcionario", agregó.

La iniciativa prevé que las millas generadas por los pasajes aéreos para funcionarios públicos pagados por el Estado uruguayo se transfieran a la Secretaría Nacional del Deporte para pagar los pasajes para preparación o competencias de deportistas paralímpicos o deportistas de federaciones de deportes menores que son los que tienen más dificultades para reunir los fondos para viajar.