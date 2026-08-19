Un detenido y siete armas de fuego incautadas tras una intervención policial por una alerta que emitió el sistema ShotSpotter.
Tenía siete armas en una mochila y fue detenido: la Policía lo identificó tras alerta del sistema Shotspotter
La Policía vio primero al hombre circulando como acompañante en una moto, empuñando el arma. Luego, lo detuvieron cuando iba caminando.
La alerta por disparos llevó a efectivos del PADO al pasaje B y 150, en Casavalle, jurisdicción de la Seccional 17, en las primeras horas de este miércoles.
Hubo un seguimiento controlado a dos hombres que iban en una moto. Uno de ellos, el acompañante, llevaba un arma de fuego. Luego, ese hombre fue interceptado cuando iba caminando, intentó darse a la fuga, pero fue detenido.
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En una mochila, tenía siete armas de fuego tipo pistolas.
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