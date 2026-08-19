Tenía siete armas en una mochila y fue detenido: la Policía lo identificó tras alerta del sistema Shotspotter

Un detenido y siete armas de fuego incautadas tras una intervención policial por una alerta que emitió el sistema ShotSpotter.

La alerta por disparos llevó a efectivos del PADO al pasaje B y 150, en Casavalle, jurisdicción de la Seccional 17, en las primeras horas de este miércoles.

Hubo un seguimiento controlado a dos hombres que iban en una moto. Uno de ellos, el acompañante, llevaba un arma de fuego. Luego, ese hombre fue interceptado cuando iba caminando, intentó darse a la fuga, pero fue detenido.

En una mochila, tenía siete armas de fuego tipo pistolas.

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