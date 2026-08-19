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OCHO HORAS ANUALES

Senado aprobó licencia remunerada para que trabajadores puedan asistir a actividades escolares de sus hijos

El proyecto de ley fue presentado por el senador del Frente Amplio, Gustavo González, y aprobado por unanimidad en la cámara alta. Pasó a Diputados para continuar con su trámite parlamentario.

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La Cámara de Senadores aprobó una licencia remunerada para que los trabajadores puedan asistir a actividades escolares de sus hijos.

El proyecto de ley fue presentado por el senador del Frente Amplio, Gustavo González, y aprobado por unanimidad en la cámara alta.

Establece una licencia remunerada para trabajadores que necesiten asistir a actividades escolares de sus hijos, menores a cargo o tutelados.

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La iniciativa prevé hasta ocho horas anuales, sin pérdida de salario, para concurrir a talleres, reuniones de entrega de notas, actos escolares y otras actividades organizadas por los centros educativos.

El beneficio alcanza a responsables de niños y adolescentes que concurran a educación inicial, primaria y educación media básica.

Las horas serán consideradas como tiempo trabajado y no afectarán la licencia anual. Para utilizarlas, el trabajador deberá avisar al empleador con al menos dos días hábiles de anticipación y luego presentar un comprobante de asistencia.

El proyecto ahora pasó a la Cámara de Diputados para continuar con su trámite parlamentario.

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