Familiares de los tres jóvenes que murieron atropellados por un hombre que alcoholizado cruzó en rojo en ruta 6 en Toledo cuestionan que haya acuerdo abreviado entre Fiscalía y el imputado.
Familiares de tres jóvenes fallecidos en choque cuestionan acuerdo abreviado con conductor que causó el siniestro
"Nos pasaron por arriba como familia", aseguran, y piden que se vaya a juicio y que la tipificación del delito sea homicidio complejo con dolo y no homicidio culpable.
"Nos pasaron por arriba como familia", consideran. Este miércoles se movilizaron frente al Juzgado donde se desarrolla la audiencia.
También piden que sea tipificado delito de homicidio complejo con dolo y no homicidio culpable, como está previsto.
Seguí leyendo
Fiesta de alumnos de un colegio terminó con tres jóvenes rapiñados cerca del CDS: el padre de uno de ellos contó cómo fue
El acuerdo abreviado prevé una condena de cinco años.
"Estamos pidiendo para que la condena sea más grande, cinco años son muy pocos para lo que él hizo", remarca Nataly, hermana de uno de los fallecidos. "Nos pareció injusto. Para las consecuencias que tuvo este accidente, nos pareció una falta de respeto", dice.
Lo más visto
luto
Falleció a los 23 años Florencia Sugo, hija del cantante Lucas Sugo
EN PIEDRAS BLANCAS
Siniestro fatal: conductor intentó esquivar a una mujer que cruzaba la calle, maniobró, volcó y la atropelló en la vereda
TRES IMPUTADOS Y CINCO CONDENADOS
Operativo por contrabando permitió incautación valuada en más de 13 millones de pesos y ocho detenciones
ARTIGAS
Conductor alcoholizado perdió el dominio de su auto y volcó en pleno Puente Internacional de la Concordia
dos eran hermanos
Dejá tu comentario