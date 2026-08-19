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CHOFER CRUZÓ EN ROJO

Familiares de tres jóvenes fallecidos en choque cuestionan acuerdo abreviado con conductor que causó el siniestro

"Nos pasaron por arriba como familia", aseguran, y piden que se vaya a juicio y que la tipificación del delito sea homicidio complejo con dolo y no homicidio culpable.

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Familiares de los tres jóvenes que murieron atropellados por un hombre que alcoholizado cruzó en rojo en ruta 6 en Toledo cuestionan que haya acuerdo abreviado entre Fiscalía y el imputado.

"Nos pasaron por arriba como familia", consideran. Este miércoles se movilizaron frente al Juzgado donde se desarrolla la audiencia.

También piden que sea tipificado delito de homicidio complejo con dolo y no homicidio culpable, como está previsto.

Foto: Subrayado. 
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El acuerdo abreviado prevé una condena de cinco años.

"Estamos pidiendo para que la condena sea más grande, cinco años son muy pocos para lo que él hizo", remarca Nataly, hermana de uno de los fallecidos. "Nos pareció injusto. Para las consecuencias que tuvo este accidente, nos pareció una falta de respeto", dice.

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