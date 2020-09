Gandini dijo que citará a Tabaré Vázquez al parlamento por las actas de Gilberto Vázquez

Ante ese Tribunal Gilberto Vázquez reconoció que torturó y asesinó a detenidos durante la dictadura, y que participó del llamado “segundo vuelo”, en el que fueron traídos desde Argentina 28 personas luego desaparecidas en Uruguay.

“Vázquez asumió (la Presidencia) prometiendo absoluta transparencia pero no dio toda la información y si dio solo la información burocrática y la otra que estaba acordonada no, es porque sabe lo que decía las otras actas, estoy convencido de eso”, dijo Gandini en declaraciones a la prensa.

“No tengo ninguna duda que el ex ministro Bayardi no las dio porque sabía que ahí estaban los elementos que no se quisieron dar a conocer, hubo una decisión política de que no se conocieran, esa es mi opinión”, agregó.

Por eso, además de citar a Tabaré Vázquez, el senador blanco dijo que se podría citar al ex ministro de Defensa José Bayardi, entre otros jerarcas del anterior gobierno del Frente Amplio.