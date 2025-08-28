"Ganaron mintiendo", y "mintieron para conseguir votos", la reacción de blancos y colorados ante lo que dijo el dos de Economía

Según informa Búsqueda, Vallcorba respondió consultas de militantes del FA sobre el programa de gobierno y la posibilidad de cumplir con las metas que allí se plantean, a lo que el número dos de Economía respondió que no. Dijo que el programa de gobierno del FA es “impagable” y que el gobierno de Yamandú Orsi “no va a estar en condiciones de cumplirlo”.

"Cuando se votó el programa del Congreso (del FA) ya sabíamos que si pensábamos que era para un período de gobierno, estábamos razonando mal, porque es imagable. ¿Es una buena orientación de hacia dónde tenemos que ir? Sí, pero no se puede hacer", dijo Vallcorba, según comentarios que recoge Búsqueda.

El senador del Partido Colorado Robert Silva criticó estas declaraciones. “Desde el Ministerio de Economía se está reconociendo lo que muchos de nosotros dijimos en la campaña electoral. Dijimos que el Frente Amplio estaba mintiendo para conseguir votos. Que estaba prometiendo paraísos terrenales para lograr la adhesión de distintos sectores de la vida nacional. Y bueno, ahora queda en evidencia, hay una autoridades económica, la segunda autoridad económica del país, que le dice a los frenteamplistas y a la población en general, que no van a poder cumplir con lo que dijeron en el programa de gobierno. Esto es lisa y llanamente que mintieron para conseguir votos”, dijo Silva este jueves en rueda de prensa en el Parlamento.

Por su parte, el diputado del Partido Nacional Martín Lema fue en la misma línea, y recordó que solicitó a todos los Ministerios el detalle de las metas de gestión presentadas al presidente Orsi. Asegura Lema que no le respondieron nada.

“Hice pedido de informes a los 14 ministerios sobre esas 63 metas, y 13 de los 14 ministerios me pidieron prórroga (para contestar). Es curioso, porque supuestamente es documentación que ya fue presentada, y el Ministerio del Interior ni siquiera contestó. O sea, no tienen nada. El gobierno no tiene nada. Hizo toda una ficción, una puesta en escena, cuando rascamos y pedimos información, las metas no están”, dijo Lema también en rueda de prensa, y agregó: “Nos enteramos que el subsecretario de Economía está diciendo que no es financiable y no es realizable el programa del Frente Amplio. Eso es una confesión de que ganaron mintiendo. Por parte del Frente Amplio se mintió para ganar las elecciones”.