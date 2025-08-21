Álvaro Perrone cuestionó a blancos y colorados: "Creo que el dasilvismo se está llevando todo puesto"

El diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone cuestionó a blancos y colorados por “romper el diálogo” con el Frene Amplio al retirarse de la coordinación partidaria en el Senado, después que el oficialismo iniciara el proceso para intentar sancionar al senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva, pese a que se había llegado a un acuerdo de dar por superado el incidente entre el legislador blanco y el frenteamplista Nicolás Viera.

“Están pasando cosas que preocupan”, dijo Perrone, y agregó: “El Partido Colorado y el Partido Nacional dejan de tener diálogo, cortaron el diálogo, así lo han dicho, en el Senado, en la coordinación (con el Frente Amplio). Todo ese preámbulo de cara a un presupuesto. Esta no es la política uruguaya, bajemos un poco las revoluciones”.

Entrevistado en el programa Arriba Gente de Canal 10, Perrone adjudica esta situación a que “todavía no se asimiló que el gobierno se perdió”.

“Yo avizoro una oposición demasiado fuerte a destiempo, porque todavía no pasamos el presupuesto, parece que estuviéramos a seis meses o un año de las elecciones, con una intensidad”, apuntó.

Y en ese punto agregó: “Creo que el dasilvismo se está llevando todo puesto. Da Silva, en la interpelación a Fratti, después de todo lo que pasó, logra que todos los senadores colorados firmen una moción y se sienten en una conferencia de prensa a apoyarlo. ¿Tiene necesidad el Partido Colorado de hacer eso?”

“Su intensidad mediática hace que todos los otros que están en la vuelta redoblen la apuesta. Da Silva interpela, en la mitad del camino se crea la comisión investigadora, en Diputados, donde hay mayoría. Después de la investigador hay otro que dice, me estoy quedando atrás, manden todo a la Justicia ahora”, describió Perrone.

Sobre el planteo del Frente Amplio de iniciar el proceso para sancionar a Da Silva por el artículo 115 de la Constitución, Perrone agregó: “El Frente Amplio presenta el 115 y sale toda la coalición a respaldar a Da Silva y rompen el diálogo con el Frene Amplio. De cara a un presupuesto. Es como, no quiero ser irrespetuoso, pero vio como va la fila con la maestra o el maestro con todos de la mano, parece que Da Silva va así y todos de la mano atrás”.