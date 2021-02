Galiana respalda la vacunación pero exhorta a continuar con las medidas sanitarias

La vacunación es una urgencia de salud pública, indicó el infectólogo, para reducir la mortalidad por coronavius y la morbilidad. Ilustró como sin vacunas el número de sintomáticos es ampliamente superior al de asintomáticos, y con vacuna de por medio la relación cambia.

“No nos queda todavía claro si cuando inmunizamos, inmunizamos y generamos que una persona inmunizada no enferme sí, pero no sabemos todavía del todo si esa persona inmunizada no puede ser portadora y transmitir igual la infección a otras personas”, sostuvo.

Galiana argumentó por qué la recomendación en esta etapa es para menores de 60 años. Aseguró que la indicación no es porque la vacuna genere problemas en los adultos mayores, sino que ha sido escaso el porcentaje de la población de esa franja etaria que se estudió para conocer su efectividad.

El infectólogo dijo que “estamos viviendo una situación de tragedia mundial” y defendió la vacuna de Sinovac. Calificó como una “pequeñez” observar si la eficacia es 50, 70, 80 o 90%.

Agregó que cumple con los requisitos de la Organización Mundial de la Salud y está dentro del pool de vacunas de Covax. Hay que apostar a disminuir la mortalidad, aseveró.

OTRA GALIANA

Galiana disertó en una conferencia vía Zoom, organizada por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) para discutir sobre la vacunación contra el Covid-19 como requisito para trabajar.