ASAMBLEAS TÉCNICO DOCENTES

No habrá clases este jueves en jardines y escuelas de todo el país por las ATD; Primaria garantiza la alimentación

La instancia tiene el objetivo de discutir cambios curriculares y presupuestos como temas principales, además de abordar otras situaciones particulares.

salon-vacio-escuela-tunicas-utiles-escolares.jpg

Este jueves, no se dictarán clases en Primaria en todo el país por el desarrollo de las Asambleas Técnico Docentes (ATD). La instancia se realizará en jardines y escuelas con el objetivo de discutir cambios curriculares y presupuestos como temas principales, además de abordar otras situaciones particulares.

La Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) informó que se garantizará la alimentación escolar en todos los centros educativos del país. El comunicado señala que en todas las escuelas con servicio de alimentación tradicional se preparará un menú de emergencia para retirar. En los centros con servicios tercerizados en Montevideo, Canelones y Maldonado, se entregará una vianda para retirar. La entrega de alimentación en todas las escuelas del país se dará entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde.

En cuanto a Secundaria resta definir la fecha de la próxima Asamblea Técnico Docente, mientras que en UTU habrá ATD el próximo 6 de setiembre con varios temas a debatir como violencia, inclusión educativa, el rol docente y conformación de grupos.

Imputaron a Penadés por violencia privada por hecho de 2014; defensa accederá a celulares de Romina Celeste y Paula Díaz
Dos condenados en caso del grupo de Whatsapp en el que intercambiaban material de explotación sexual infantil
Una mujer murió tras sufrir una descompensación y un paro cardiorrespiratorio en un Centro de Evacuación

