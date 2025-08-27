No habrá clases este jueves en jardines y escuelas de todo el país por las ATD; Primaria garantiza la alimentación

Este jueves, no se dictarán clases en Primaria en todo el país por el desarrollo de las Asambleas Técnico Docentes ( ATD ). La instancia se realizará en jardines y escuelas con el objetivo de discutir cambios curriculares y presupuestos como temas principales, además de abordar otras situaciones particulares.

La Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) informó que se garantizará la alimentación escolar en todos los centros educativos del país. El comunicado señala que en todas las escuelas con servicio de alimentación tradicional se preparará un menú de emergencia para retirar. En los centros con servicios tercerizados en Montevideo, Canelones y Maldonado, se entregará una vianda para retirar. La entrega de alimentación en todas las escuelas del país se dará entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde.