RECIBÍ EL NEWSLETTER
REPÚBLICA DOMINICANA

Gabriela, la única uruguaya clasificada al Mundial de Aguas Abiertas, necesita la colaboración para cumplir su sueño

Los interesados en colaborar pueden hacerlo a través del colectivo Abitab 147503 o en la cuenta de Prex 910, a nombre de Gabriela León.

oceanman-gabriela-nado

Gabriela León Cepeda tiene la posibilidad de representar a Uruguay en el Mundial de Aguas Abiertas en República Dominicana y para eso necesita la colaboración de todos.

No tiene sponsors ni ayuda económica, por eso decidió vender rifas y a menos de 15 días no tiene claro si podrá viajar o no.

Gabriela dijo que le faltan unos $50.000; en total tenía que recaudar $133.000. "Sigo aún con la esperanza de que pueda lograr ese sueño y en definitiva representar a Uruguay", manifestó.

uruguaya fue seleccionada por onu como heroina mundial por su trabajo como apicultora y el impulso al desarrollo rural
Seguí leyendo

Uruguaya fue seleccionada por ONU como "heroína mundial" por su trabajo como apicultora y el impulso al desarrollo rural

"Clasifiqué al Mundial Oceanman de Aguas Abiertas. Todo fue a raíz del primer Oceanman que hice ahora en México donde saqué medalla de oro en mi categoría y con eso vino la clasificación al Mundial", comentó.

La deportista destacó que nadar en su pasión, pero tuvo que dejar porque tenía otras prioridades. Ahora que es jubilada se dedicó a cumplir su sueño y entrena.

"A las seis de la mañana ya estoy en la playa nadando. Después hago sala y después de 6 a 10 de la noche voy a piscina", contó.

Gabriela dijo que enviaron cartas a empresas y al gobierno, pero no ha recibido respuestas. "Por más que se está diciendo que a los 60 años estás activa, no estamos contando con apoyo, cuesta muchísimo. Es una oportunidad para que vean que la vida no se acaba a los 60, mucho menos cuando uno se jubila", señaló.

En enero ganó una competencia de aguas abiertas en Brasil y a fines de ese mes cruzó el Río Uruguay desde la Isla de la Caridad en Argentina, completando 3.150 metros en 1 hora y 8 minutos.

Los interesados en colaborar pueden hacerlo a través del colectivo Abitab 147503 o en la cuenta de Prex 910, a nombre de Gabriela León.

Temas de la nota

Lo más visto

video
accidente aéreo

Accidente entre dos aviones de acrobacia dejó un piloto muerto en Guazuvirá, Canelones
NUEVO PROGRAMA DEL MIDES

El Mides llevará al campo a personas que viven en la calle, en un proyecto de convivencia y trabajo que será voluntario
OPERATIVO EN CIUDAD DE LA COSTA

Detuvieron a la dueña de la agencia de viajes denunciada por estafa y clausurada por el Ministerio de Turismo
150 kilómetros al sur de Madrid

España: decenas de muertos y heridos en un choque entre dos trenes de alta velocidad al sur de Madrid
PVP DE REFERENCIA

Ursea publicó precios de referencia de combustibles con ajustes al alza de más de 3% en nafta y 31% en gasoil

Te puede interesar

Vecina registró momento previo al choque entre dos avionetas en Canelones: Las veías muy juntas, realmente video
SAN LUIS

Vecina registró momento previo al choque entre dos avionetas en Canelones: "Las veías muy juntas, realmente"
Autoridades del Ministerio de Defensa se reunieron con grupo naval francés por patrullas oceánicas video
EN TORRE EJECUTIVA

Autoridades del Ministerio de Defensa se reunieron con grupo naval francés por patrullas oceánicas
Expiloto explicó cómo ocurrió el siniestro aéreo fatal en Guazuvirá y advirtió los riesgos de volar en dúo video
DIEGO LÓPEZ DE HARO

Expiloto explicó cómo ocurrió el siniestro aéreo fatal en Guazuvirá y advirtió los riesgos de volar en dúo

Dejá tu comentario