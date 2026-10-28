Gabriela, la única uruguaya clasificada al Mundial de Aguas Abiertas, necesita la colaboración para cumplir su sueño

Gabriela León Cepeda tiene la posibilidad de representar a Uruguay en el Mundial de Aguas Abiertas en República Dominicana y para eso necesita la colaboración de todos.

No tiene sponsors ni ayuda económica, por eso decidió vender rifas y a menos de 15 días no tiene claro si podrá viajar o no.

Gabriela dijo que le faltan unos $50.000; en total tenía que recaudar $133.000. "Sigo aún con la esperanza de que pueda lograr ese sueño y en definitiva representar a Uruguay", manifestó.

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"Clasifiqué al Mundial Oceanman de Aguas Abiertas. Todo fue a raíz del primer Oceanman que hice ahora en México donde saqué medalla de oro en mi categoría y con eso vino la clasificación al Mundial", comentó.

La deportista destacó que nadar en su pasión, pero tuvo que dejar porque tenía otras prioridades. Ahora que es jubilada se dedicó a cumplir su sueño y entrena.

"A las seis de la mañana ya estoy en la playa nadando. Después hago sala y después de 6 a 10 de la noche voy a piscina", contó.

Gabriela dijo que enviaron cartas a empresas y al gobierno, pero no ha recibido respuestas. "Por más que se está diciendo que a los 60 años estás activa, no estamos contando con apoyo, cuesta muchísimo. Es una oportunidad para que vean que la vida no se acaba a los 60, mucho menos cuando uno se jubila", señaló.

En enero ganó una competencia de aguas abiertas en Brasil y a fines de ese mes cruzó el Río Uruguay desde la Isla de la Caridad en Argentina, completando 3.150 metros en 1 hora y 8 minutos.

Los interesados en colaborar pueden hacerlo a través del colectivo Abitab 147503 o en la cuenta de Prex 910, a nombre de Gabriela León.