Gabriela Fossati se va con Andrés Ojeda; lo anuncian este viernes en el Palacio Legislativo

La ex fiscal Gabriela Fossati resolvió el jueves renunciar al Partido Nacional y este viernes, a primera hora de la tarde, anuncia en conferencia de prensa que se suma al equipo del candidato del Partido Colorado Andrés Ojeda .

Fossati se había sumado el año pasado al equipo de Laura Raffo, la precandidata blanca que el 30 de junio perdió la elección interna con Delgado.

La ex fiscal (que llevó adelante el caso Astesiano) publicó el jueves una serie de mensajes en X donde criticó la interna del Partido Nacional y apuntó a “comunistas y gremialistas”, en referencia al pasado de Ripoll, ex integrante del Partido Comunista y ex dirigente del sindicato de funcionarios municipales de Montevideo (Adeom).