Gabriel Oddone explicó en Argentina a quién busca beneficiar ante cada decisión de política económica

El ministro de Economía Gabriel Oddone habló en Argentina sobre “los elementos centrales” de la política económica del gobierno de Yamandú Orsi y dijo a quién busca beneficiar con cada decisión que se toma desde el Ministerio de Economía.

En entrevista con La Nación+, Oddone aseguró que los gobiernos del Frente Amplio (2005-2020 y 2025-2030) tienen “la conciencia absoluta de que el orden macroeconómico y la disciplina fiscal, por tanto, son dos elementos centrales, y la baja inflación”.

“El segundo es que es muy importante la cohesión social y por lo tanto que los niveles de desigualdad tienen que ser combatidos de manera ferviente”, agregó.

Y en este punto, apuntó: “La combinación es un equilibrio entre generar las condiciones para que la economía de mercado se desenvuelva, con señales claras, con transparencia, para que los agentes tomen decisiones de inversión de manera fundada y con expectativas positivas, pero al mismo tiempo sin perder de vista que sin cohesión social, sin condiciones de igualdad suficientemente importantes, los modelos no se sostienen, no se legitiman políticamente y por lo tanto no se mantienen a lo largo del tiempo”.

“Tenés que manejarte con mucha flexibilidad, con mucho pragmatismo, pero siempre con un principio básico, que es: el orden macroeconómico es crucial para genera un clima de inversiones favorable, y al mismo tiempo, ante cualquier elemento discriminar en favor de los más débiles, es el elemento central”, dijo sobre las decisiones que toman en el MEF.

E insistió: “Ante cada decisión de política económica vos siempre tenés un conjunto de actores beneficiarios y perdedores y lo que nunca debés perder de vista es que en ese juego siempre hay alguien que es más débil que el otro y si tenés claro quién es el débil y discriminás en favor de él, porque está en peores condiciones de moverse en ese mundo, vas a hacer las cosas correctas. Eso es lo que esencialmente tratamos de hacer todos los días en el gobierno con mi equipo”.