FUS planteó a Negro el cumplimiento del protocolo de seguridad y aclaró que no hay zonas rojas, sino zonas complejas

Ante episodios de extrema violencia sufridos por trabajadores de la salud, integrantes de la Federación Uruguaya de la Salud se reunieron con la cúpula de la Policía de Montevideo y con el ministro del Interior, Carlos Negro.

"Fue una reunión a nuestro entender muy productiva donde la federación planteó claramente la situación de violencia que está padeciendo los trabajadores. Obviamente le planteamos que para la Federación Uruguaya de la Salud no existen zonas rojas sino que existen zonas complejas", expresó Marcos Franco.

Y agregó: "Nosotros venimos a plantear el tema del cumplimiento de los protocolos de seguridad y que, además también, la Policía como lo está haciendo hasta el día de hoy, cuando un equipo de salud requiere la prestación, la garantía para cubrir los servicios se siga dando de esa manera".

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Franco explicó en rueda de prensa que cuando reciben un llamado, el personal se dirige al lugar, pero en muchas ocasiones son violentados.

"Los trabajadores de la salud privada ya saben, los que sobretodo cumplen tareas extrahospitalarias, van simplemente con la cédula de identidad y con la libreta de conducir y, a veces con el celular", dijo.

El integrante del sindicato comentó que el trabajador no lleva en ese momento grandes bienes como para ser rapiñado.