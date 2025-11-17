Fundación Sophia lanza su campaña anual de financiamiento con la rifa Aprendemos

Fundación Sophia inicia esta semana su tradicional campaña de financiamiento, cuyo eje central es la rifa Aprendemos+, el mayor esfuerzo de recaudación del año para sostener y fortalecer los proyectos educativos de los 29 centros que integran su red en Montevideo y el interior del país.

Uno de los puntos clave de esta edición será el Colegio José Benito Lamas, ubicado en Aires Puros —a pocos minutos del Cerrito de la Victoria—, donde asisten alrededor de 120 niños de inicial y primaria. El centro, como el resto de los colegios acompañados por la fundación, trabaja en contextos populares y busca mejorar de manera continua la calidad de sus propuestas pedagógicas.

Fundación Sophia es una organización sin fines de lucro vinculada a la Iglesia Católica. Su misión es acompañar a los colegios católicos para que logren ser autosustentables, a la vez que impulsa innovaciones pedagógicas y fortalece los proyectos que permiten que más de 5.300 estudiantes y 1.200 educadores accedan a mejores oportunidades educativas.

En su décimo año consecutivo, la rifa Aprendemos+ vuelve a apoyarse en la donación generosa de sus premios, tradición que ha permitido financiar mejoras edilicias, programas de formación docente y nuevas propuestas de enseñanza que impactan directamente en el aprendizaje de niños y adolescentes.

Las rifas pueden adquirirse en cualquiera de los colegios de la red. Quienes necesiten más información o tengan consultas pueden comunicarse a [email protected] o al 096 220 333.