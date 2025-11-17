RECIBÍ EL NEWSLETTER
SOLIDARIDAD

Fundación Sophia lanza su campaña anual de financiamiento con la rifa Aprendemos

Las rifas pueden adquirirse en cualquiera de los colegios de la red. Quienes necesiten más información o tengan consultas pueden comunicarse al 096 220 333.

fundación-sophia-rifa-

Fundación Sophia inicia esta semana su tradicional campaña de financiamiento, cuyo eje central es la rifa Aprendemos+, el mayor esfuerzo de recaudación del año para sostener y fortalecer los proyectos educativos de los 29 centros que integran su red en Montevideo y el interior del país.

Uno de los puntos clave de esta edición será el Colegio José Benito Lamas, ubicado en Aires Puros —a pocos minutos del Cerrito de la Victoria—, donde asisten alrededor de 120 niños de inicial y primaria. El centro, como el resto de los colegios acompañados por la fundación, trabaja en contextos populares y busca mejorar de manera continua la calidad de sus propuestas pedagógicas.

Fundación Sophia es una organización sin fines de lucro vinculada a la Iglesia Católica. Su misión es acompañar a los colegios católicos para que logren ser autosustentables, a la vez que impulsa innovaciones pedagógicas y fortalece los proyectos que permiten que más de 5.300 estudiantes y 1.200 educadores accedan a mejores oportunidades educativas.

dia mundial del prematuro: en uruguay 1 de cada 10 ninos nace antes de completar las 37 semanas de gestacion
Seguí leyendo

Día Mundial del Prematuro: en Uruguay 1 de cada 10 niños nace antes de completar las 37 semanas de gestación

En su décimo año consecutivo, la rifa Aprendemos+ vuelve a apoyarse en la donación generosa de sus premios, tradición que ha permitido financiar mejoras edilicias, programas de formación docente y nuevas propuestas de enseñanza que impactan directamente en el aprendizaje de niños y adolescentes.

Las rifas pueden adquirirse en cualquiera de los colegios de la red. Quienes necesiten más información o tengan consultas pueden comunicarse a [email protected] o al 096 220 333.

Temas de la nota

Lo más visto

video
inversión USD70 millones

Llegaron al puerto tres de siete locomotoras de una multinacional uruguaya que unirán Montevideo y Rivera
¿qué tener en cuenta?

IMM comienza a multar este lunes el uso indebido de veredas; la multa supera los $5.000
PATENTE 2026

El Congreso de Intendentes aprobó por unanimidad los valores de la patente para el año que viene
SANTIAGO VÁZQUEZ

Un menor y un joven que circulaban en moto murieron tras impactar contra una columna del alumbrado
MADRUGADA DE DOMINGO

Atacaron la fachada del INR y dejaron un mensaje: "Ojo por ojo, la próxima va pa tu auto con tu familia adentro"

Te puede interesar

Negro: Estamos muy encaminados hacia la responsabilidad de los autores, tanto intelectuales como materiales video
ATENTADO A SEDE DE INR

Negro: "Estamos muy encaminados hacia la responsabilidad de los autores, tanto intelectuales como materiales"
Yamandú Orsi almorzó con el embajador de Estados Unidos, Lou Rinaldi, tras el anuncio de acuerdo con Argentina
COMPARTIERON ASADO EN PARQUE BATLLE

Yamandú Orsi almorzó con el embajador de Estados Unidos, Lou Rinaldi, tras el anuncio de acuerdo con Argentina
Se sortearon las localías: Nacional visita a Peñarol este domingo y el partido de vuelta se juega en el Gran Parque Central video
DEFINICIÓN DEL CAMPEONATO URUGUAYO

Se sortearon las localías: Nacional visita a Peñarol este domingo y el partido de vuelta se juega en el Gran Parque Central

Dejá tu comentario