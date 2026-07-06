Fundación Cero Callejero cuestiona que proyecto de Rendición de Cuentas propone "regresión del INBA"

La fundación Cero Callejero expresó preocupación por los cambios que plantea la Rendición de Cuentas para el Instituto Nacional de Bienestar Animal ( INBA ). Afirma que habrá una regresión y no se cumplirá con el cuidado de los animales.

“En los artículos 144 a 160 se propone la regresión de la institucionalidad del INBA. Lo achican de una institución que es fuerte en el Ministerio, y la retiran a una cosa raquítica. Por otra parte, en esos artículos sacan a las ONG del órgano de dirección”, dijo Pablo Ligrone, vicepresidente fundación Cero Callejero.

Artículos del proyecto de Rendición de Cuentas plantean que un representante de las protectoras estará en un consejo honorario asesor. Desde Cero Callejero cuestionan que no se consultó sobre estos cambios.

“Todos saben que el cuello de botella en el bienestar animal es dónde llevar a los animales, y las protectoras y quienes se dedican a esto están quedando totalmente por fuera. No hay un plan, no hay un camino claro. Por otro lado, vemos que más de un intendente ha comentado que si no hay una solución a todo esto, se va a proceder a la matanza de animales”, indicó Astrid Sánchez, presidenta de la fundación.

Desde Cero Callejero lanzaron una campaña con el objetivo de juntar firmas para expresar la preocupación por la gestión del INBA. La información para participar está en el Instagram @cerocallejero. Desde la fundación afirman que en la actual gestión del INBA hay programas detenidos como el de castraciones y el de albergues.