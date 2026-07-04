El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) retirará de la Rendición de Cuentas el artículo 136, que preveía la publicación de un listado de empresas exportadoras sancionadas por incumplimientos sanitarios. Sí mantuvo una sanción que, en principio, es por 90 días.
Fratti dijo que eliminarán artículo de la Rendición sobre lista de productores con incumplimientos sanitarios
Mantendrán el que establece una sanción de 90 días, con posibilidad de que se reduzca, para quienes incumplan los protocolos.
El ministro Alfredo Fratti explicó que se llegó a esto en la conversación con los legisladores. "Yo nunca fui partidario de la lista, pero tampoco me parece que el ministro tiene toda la verdad, por lo tanto yo tuve una información de los técnicos, que me requerían eso, los legisladores opinaron otra cosa, y yo apoyé lo que me dijeron los legisladores porque me pareció razonable. Creo que los que van a ser 'sancionados', eso sí está en el articulado y no se retiró por 90 días, preceptivamente, después podrán hacer todos los descargos que quieran, pero Uruguay no puede permitir que alguien que mandó un ganado, que no respetó los tiempos, siga mandando, por lo tanto, por 90 días está", explicó.
El ministro dijo que Colonización cumplirá con los objetivos a pesar del recorte presupuestal.
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"Ustedes saben que la sábana es corta. En esto la prioridad fue la pobreza infantil, pero eso no menoscaba el trabajo del instituto", aseguró Fratti.
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