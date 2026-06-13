Funcionarios de Irán y EE.UU. afirman que acuerdo de paz en Medio Oriente está más cerca que nunca

El jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi, afirmó en televisión estatal que en cuanto concluyan las últimas etapas de las negociaciones el acuerdo se firmará a distancia y se anunciará algo que aseguró que podría suceder en los próximos días.

El ministro afirmó que el proyecto de acuerdo preveía el levantamiento del bloqueo estadounidense de los puertos iraníes y una nueva gestión del estrecho de Ormuz.

“La República Islámica de Irán ha tomado la firme decisión de que la administración del estrecho de Ormuz ya no será igual que antes”, afirmó.

Seguí leyendo Niño Guerrero, jefe de la banda venezolana Tren de Aragua, muere en ataque de Estados Unidos

Araqchi acusó a Israel de tratar de "hacer fracasar" las negociaciones de paz con Washington.

Un alto funcionario de la Casa Blanca estimó en un "80%-85%" la probabilidad de un acuerdo que dé paso a un periodo de 60 días de conversaciones técnicas.

Por su parte, Washington presentó una versión que contempla la reapertura del estrecho de Ormuz, así como el "desmantelamiento" del programa nuclear iraní y la dilución del uranio enriquecido iraní por parte de Estados Unidos.

Pero Araqchi también aseguró que este proceso de dilución del uranio se va a hacer en territorio iraní.

Diluir el uranio a un nivel inferior al 5%, lejos del 90% necesario para fabricar la bomba nuclear, permitiría alejar considerablemente la amenaza de un enriquecimiento con fines militares.

Por su parte, Teherán niega que su programa nuclear tenga fines armamentísticos, como aseguran Estados Unidos e Israel.