Funcionarios en desacuerdo con propuesta de Martín Lema sobre cierre del casino municipal: "Son malas gestiones"

“Puede ser que esté mal gestionado. Ningún casino en el mundo, ni este ni ningún casino, da pérdida. No hay déficit. Lo que hay son malas gestiones. Lo que intentamos demostrar es que con una buena gestión esto podría dar productividad e ingresos a Montevideo, ya sea para obras, servicios o para bajar los impuestos de los montevideanos”, aseguró Fernando Arrospide, presidente de ADEP.

“Si cerramos lo que estamos haciendo es darle una parte del mercado, otra vez, a los capitales privados, cuando serían ingresos que podrían servir para Montevideo”, agregó.

Arrospide contó que el Casino Parque Hotel fue el primero en América Latina.

“Tenemos un problema de personal. Hace más de 30 años que no ingresa personal (...) Después de ocurrida la pandemia, no volvimos a abrir las mesas de juego. Tenemos clientes todos los días, personas que vienen a preguntarnos para jugar a la ruleta, al blackjack, porque se sentían a gusto acá y quieren volver a jugar, y le tenemos que decir que no, que tienen que ir a otro casino privado”, sostuvo.