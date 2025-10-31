Funcionarios de Corte Electoral están en conflicto y si no hay avances podrían no presentarse en elecciones universitarias

La Asociación de Funcionarios Electorales del Uruguay (AFEU) se encuentra en conflicto . El gremio denuncia que la situación es insostenible, que no hay recursos y demanda además el incremento en partidas salariales.

El sindicato advierte que si no hay acuerdo en las negociaciones podría no presentarse a las elecciones universitarias del 12 de noviembre. "Estamos tratando de agotar todas las instancias para que esta elección se haga", afirmó Fernando Lorenzo, presidente de AFEU. "Si no se hace no va a ser por culpa de los funcionarios", agregó.

Este jueves, una delegación de AFEU compareció a una instancia de negociación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), y el miércoles 5 a las 9 de la mañana habrá una nueva reunión en la que participarán el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). "Trataremos de que se resuelva en esta instancia", indicó.

Al día siguiente, el jueves 6, los funcionarios electorales se reunirán en asamblea para analizar los avances en la negociación y resolverán eventuales medidas.

"Hace 30 años que no tenemos un aumento real de sueldos y creemos que esta es la instancia", afirmó Lorenzo y denunció falta de accesibilidad en las oficinas de la Corte Electoral en todo el país.

Además, sostuvo que sería "histórico" que la Corte Electoral no dé garantías en las elecciones universitarias, las terceras en importancia.