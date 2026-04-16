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ZONA DE CASAVALLE

Funcionaria policial chocó en moto con un auto y resultó grave; el conductor se fugó y luego se presentó en seccional

La mujer tiene 21 años, iba uniformada para tomar su turno y sufrió el choque, que la dejó politraumatizada grave.

Siniestro en San Martín y Orsini Bertani. Foto: Miguel Chagas

Siniestro en San Martín y Orsini Bertani. Foto: Miguel Chagas

Una funcionaria policial sufrió serias lesiones tras protagonizar un siniestro de tránsito cuando, en moto, chocó con un auto. Ocurrió en San Martín y Orsini Bertani.

El conductor del auto, un Lifan rojo, se dio a la fuga, dejó el vehículo abandonado más adelante, en Quinta Paralela a Camino Mendoza y Capitán Tula. Luego se entregó en la Seccional 17.

La funcionaria policial tiene 21 años e iba uniformada para tomar su turno cuando ocurrió el siniestro. Se desempeña en URPM de la Zona Operacional III.

Foto: Policía Caminera. Accidente en ruta 1.
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Dos soldados pasaban por el lugar en un vehículo del Ejército y fueron quienes preservaron la escena. A la mujer se le cayó el arma de reglamento en el hecho pero no hubo mayores inconvenientes en ese sentido.

La mujer fue ingresada al Hospital Policial politraumatizada grave, con posible fractura en su brazo derecho.

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