Tres policías sumariados por un allanamiento irregular a supuesta "boca" de drogas

Tres policías de investigaciones del Cerro y otros barrios del oeste de Montevideo fueron sumariados por la participación en un confuso episodio que aparecen como allanamiento en horario prohibido y sin orden de un juez, dijeron a Subrayado jerarcas consultados.

El jefe de Policía de Montevideo, Pablo Lotito, dispuso una investigación administrativa luego que trascendiera un video grabado por personas de la vivienda a la que entraron los agentes policiales. Los datos indican que era un lugar de venta de drogas.

El Ministerio del Interior denunció en Fiscalía las presuntas irregularidades y trasladó a los policías investigados a otras reparticiones, dijeron a Subrayado jerarcas de gobierno.

Seguí leyendo Accidente fatal en Paso de la Arena: testigo dijo que se turnaron haciendo RCP a la víctima y reclamó que ambulancia demoró

Los policías son de la Zona Operacional IV y uno de ellos aparece en un video que circuló en redes sociales en las últimas horas y fue divulgado por Radio Carve. En esa grabación se ve a uno y se escucha a otro dentro de una vivienda que se presenta como un local de venta de drogas (“boca”).

La información indica que el procedimiento se hizo luego del atardecer, cuando ya no está habilitado el allanamiento, por restricción constitucional, pero además sin una orden judicial. Además, tampoco tenían apoyo policial, en un procedimiento irregular que está bajo investigación.

El caso está en investigación de la Jefatura de Policía de Montevideo, y se dispuso un sumario.

Fuentes policiales agregaron a Subrayado que este jueves hubo reunión con altos mandos policiales para analizar el caso; participaron los 25 comisarios, jefes de Unidad de Respuesta Policial de Montevideo (URPM) y segundos jefes de zona.

En la reunión dieron directivas de entrevistarse con vecinos, con centros educativos, atender a la población en general, y sus denuncias, controlar a los policías a cargo, analizar lo qué están haciendo y que tengan mapas sobre la ubicación de los delitos de su jurisdicción.